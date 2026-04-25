अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद देश को करीब 159 बिलियन डॉलर का टैरिफ वापस करना पड़ सकता है. उन्होंने इस फैसले को भयानक और हास्यास्पद बताया है. यह मामला उन टैरिफ से जुड़ा है जो 2025 में ट्रंप सरकार की व्यापार नीति के तहत लगाए गए थे. उस समय अमेरिका ने कई देशों से आने वाले सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगाया था, जिससे सरकार को बड़ी रकम मिली थी.

हालांकि, बाद में ट्रंप के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई. कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने टैरिफ लगाने में अपने अधिकार से ज्यादा कदम उठाया है, यानी जो अधिकार सरकार के पास थे उससे आगे जाकर यह फैसला लिया गया था. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब स्थिति यह बन गई है कि अमेरिका को उन देशों को यह पैसा वापस करना पड़ सकता है, जिनसे यह टैरिफ लिया गया था. यह रकम लगभग 159 बिलियन डॉलर बताई जा रही है, जो बहुत बड़ी मानी जाती है.

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डोनाल्ड ट्रंप ने जताई नाराजगी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह गलत है और इससे अमेरिका को नुकसान होगा. उनका मानना है कि यह टैरिफ देश के हित में लगाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे गलत ठहरा दिया. अब आगे यह देखना होगा कि इस फैसले को कैसे लागू किया जाता है और किन देशों को कितना पैसा वापस किया जाएगा. यह मामला अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अमेरिका की आर्थिक नीति दोनों पर असर डाल सकता है.

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर भारी-भरकम टैक्स लगाया था, जिसमें भारत, चीन, तुर्किए, कनाडा, जापान, इजरायल समेत मेक्सिको जैसे तमाम देश शामिल थे. शुरुआत में भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया गया था. हालांकि, बाद में ट्रेड डील पूरा की वजह से टैक्स 18 फीसदी तक हो गया.

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