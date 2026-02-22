हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIndia-US Trade Deal: US सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत को राहत, 18 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ बेअसर! नई ट्रेड डील पर बन सकती है बात

India-US Trade Deal: US सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत को राहत, 18 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ बेअसर! नई ट्रेड डील पर बन सकती है बात

India-US Trade Deal: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत पर 18% टैरिफ बेअसर हो सकता है. अब 15% वैश्विक टैरिफ लागू किए जाने समेत नए व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हुई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 22 Feb 2026 08:35 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए जाने वाले 18 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ अब बेअसर हो सकते हैं. हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, जिसके बाद नई टैरिफ व्यवस्था लागू हो गई है. अब दोनों देश एक नए अंतरिम व्यापार समझौते (BTA) पर काम कर रहे हैं, जो दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

पहले भारत पर 25 फीसदी टैरिफ था, जिसे घटाकर 18 फीसदी करने की बात हुई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने IEEPA कानून के तहत लगाए गए टैरिफ को गलत बताया. इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 फीसदी का समान ग्लोबल टैरिफ लागू करने की घोषणा की. अब यही नई व्यवस्था मानी जा रही है.

15 फीसदी + MFN का मतलब

अब 15 फीसदी टैरिफ, पहले से लागू ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (MFN) दर के ऊपर लगेगा. MFN वह दर है जो सभी देशों पर बराबर लागू होती है. अगर सभी देशों पर 15 फीसदी ही लगेगा, तो भारत पर अलग से 18 फीसदी लगाने का सवाल नहीं बनता. यह 15 फीसदी टैरिफ फिलहाल 150 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर लागू है. आगे इसे जारी रखने के लिए अमेरिका की संसद की मंजूरी जरूरी होगी.

किन क्षेत्रों को राहत?

डेलॉइट इंडिया के विशेषज्ञों के अनुसार के अनुसार इस फैसले से रत्न-आभूषण, कपड़ा, कुछ ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग सामान को राहत मिलेगी. हालांकि स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर पर सेक्शन 232 राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर 50% टैरिफ पहले की तरह लागू रहेंगे.

व्यापार समझौते की दिशा

फरवरी में दोनों देशों ने कहा था कि अगर टैरिफ में बदलाव होगा तो समझौते की शर्तें भी बदली जा सकती हैं. अब नई स्थिति को देखते हुए समझौते में बदलाव संभव है. उद्योग संगठनों का कहना है कि जल्द साफ तस्वीर सामने आनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका भारत का बड़ा निर्यात बाजार है.

BTA के अन्य पहलू बरकरार

अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) में सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ ही नहीं, बल्कि रूस से जुड़े पेनल्टी प्रावधान, सेक्शन 232 उत्पादों पर कोटा आधारित रियायतें और गैर-टैरिफ बाधाएं भी शामिल थीं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रेसिप्रोकल टैरिफ अप्रभावी हो सकते हैं, लेकिन बाकी प्रावधान लागू रहेंगे.

आगे क्या?

फिलहाल 15 फीसदी टैरिफ नई हकीकत है, लेकिन यह अस्थायी है. आने वाले समय में बातचीत से तय होगा कि भारत-अमेरिका व्यापार संबंध किस दिशा में जाएंगे.

Published at : 22 Feb 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Trump Tariff  US India US Trade Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-US Trade Deal: US सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत को राहत, 18 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ बेअसर! नई ट्रेड डील पर बन सकती है बात
US सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत को राहत, 18 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ बेअसर! नई ट्रेड डील पर बन सकती है बात
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
विश्व
'चीन के वर्चस्व को चुनौती, भारत भरेगा सपनों की उड़ान', इंडिया-ब्राजील ट्रेड डील पर एक्सपर्ट ने क्या बताया?
'चीन के वर्चस्व को चुनौती, भारत भरेगा सपनों की उड़ान', इंडिया-ब्राजील ट्रेड डील पर एक्सपर्ट ने क्या बताया?
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
Advertisement

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
क्रिकेट
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला, जानें अब क्या किया?
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
हेल्थ
 बीपी कंट्रोल पिल्स के साथ ओमेगा-3 लेना सही या गलत? एक्सपर्ट्स ने दी जरूरी सलाह
 बीपी कंट्रोल पिल्स के साथ ओमेगा-3 लेना सही या गलत? एक्सपर्ट्स ने दी जरूरी सलाह
नौकरी
एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 
एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget