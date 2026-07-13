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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका ने ईरान के 5 प्रांतों पर किए अटैक, मिसाइल सिस्टम और IRGC की स्पीड बोट्स टारगेट, ट्रंप का आया रिएक्शन

अमेरिका ने ईरान के 5 प्रांतों पर किए अटैक, मिसाइल सिस्टम और IRGC की स्पीड बोट्स टारगेट, ट्रंप का आया रिएक्शन

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर F-22 Raptor,  B-1B Lancer, B-2 Spirit जैसे विमानों की फोटो पोस्ट की है. हमले के बीच  पोस्ट के माध्यम से ट्रंप अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 13 Jul 2026 07:00 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी सेना ने रविवार को ईरान के पांच प्रांतों में हमले किए हैं, जिनमें होर्मुगोजन, मरकाजी, अहवाज, बुशहर, खुजेस्तान और बलूचिस्तान-सिस्तान शामिल हैं. खुजेस्तान में एक शख्स की मौत हुई है और पांच लोग घायल हैं. 

एक्सियोस ने अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज के आसपास कई जगहों पर ईरानी मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC)  की छोटी स्पीड बोटों पर हमला किया.

बंदर अब्बास में भी हुए धमाके

ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में धमाकों की आवाजें सुनाई दीं. वहीं ईरानी अधिकारियों ने बताया कि पास के केशम द्वीप पर भी हमला हुआ है. केशम के गवर्नर हुसैन अमीर तैमूरी ने कहा कि 10 से 11 'दुश्मन के गोले' द्वीप पर गिरे हैं. उन्होंने बताया कि सभी टारगेट सैन्य ठिकाने थे और किसी नागरिक के घायल होने की कोई खबर नहीं है.

ट्रंप ने शेयर कीं F-22 और B-2 बॉम्बर की फोटो

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर F-22 Raptor,  B-1B Lancer, B-2 Spirit जैसे विमानों की फोटो पोस्ट की है. हमले के बीच  पोस्ट के माध्यम से ट्रंप अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.

US सेंटकॉम ने ईरान पर हमलों के बारे में क्या बताया?

यूएस सेंटकॉम ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए हमले शुरू किए हैं. इन्हें होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों को खतरा पहुंचाने की तेहरान की क्षमता को कम करने के प्रयास के रूप में बताया है. सेंटकॉम ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सेना को 'जवाबदेह' ठहराने और होर्मुज से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस कार्रवाई का आदेश दिया था.

ईरान की न्यूज एजेंसी IRNA ने बताया कि होर्मुगोजन प्रांत में हड़तालों के दौरान एक रखरखाव कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मारा गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि दो अन्य कर्मचारी घायल हो गए.

ये भी पढ़ें- थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भीषण हादसा, पब में आग लगने से 27 की मौत, 60 की हालत गंभीर

अमेरिका-ईरान के बीच होर्मुज बना विवाद का केंद्र

दोनों पक्षों के बीच होर्मुज विवाद का मैन केंद्र बन गया है. ईरान इस जलमार्ग पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहता, जबकि ट्रंप प्रशासन के लिए ईरानी पकड़ खतरा है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक को बाधित करना ग्लोबल ट्रेड के लिए खतरा है और एशिया में मलक्का स्ट्रेट से लेकर यूरोप में बोस्पोरस तक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करता है. हालांकि, तेहरान पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है.

अमेरिका-ईरान के बीच 60 दिन वाली डील खत्म!

ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से 60 दिवसीय अंतरिम समझौते की प्रक्रिया अभी आधी ही पूरी हुई थी कि जंग फिर भड़क गई. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह सीजफायर को प्रभावी रूप से खत्म मानते हैं, हालांकि उन्होंने यह कहना जारी रखा है कि वह भविष्य की बातचीत के लिए खुले हैं.

ये भी पढ़ें- पिता खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए थे सुप्रीम लीडर मुज्तबा? 'मिस्ट्रीमैन' के राज से उठा पर्दा

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 13 Jul 2026 06:58 AM (IST)
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