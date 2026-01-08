हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'...तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मार देंगे', अमेरिकी सांसद ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को क्यों दी ये धमकी

'...तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मार देंगे', अमेरिकी सांसद ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को क्यों दी ये धमकी

ईरान में महंगाई और करेंसी में गिरावट को लेकर पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से भारी प्रदर्शन हो रहे हैं. इसे ईरानी सरकार सख्ती से दबाने में लगी है, जिसे लेकर अमेरिकी सांसद का बड़ा बयान आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 08 Jan 2026 10:57 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ईरानी शासन के खिलाफ राजधानी तेहरान के अलावा कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी बीच अमेरिकी सीनेटर (सांसद) लिंडसे ग्राहम ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रखते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने का आदेश दे सकते हैं. 

शिया बहुल ईरान में महंगाई और करेंसी में गिरावट को लेकर पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से भारी प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी दौरान ईरानी शासन ने प्रदर्शनों को दबाने के लिए सख्त रुख अख्तियार किया है. अब तक 35 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए हैं. कई जगहों पर सुरक्षा बलों के प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की खबरें हैं.

'तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मार देंगे'
अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ईरानी नेता को खुली धमकी दी. उन्होंने ईरान से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई रोकने को कहा है. ईरान के शीर्ष धार्मिक नेतृत्व को संबोधित करते हुए सीनेटर ग्राहम ने कहा कि अगर आप उन लोगों को मारते रहेंगे जो बेहतर जिंदगी की मांग कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मार देंगे. उन्होंने आगे कहा कि तेहरान के नेताओं को ट्रंप को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए.

वेनेजुएला का दिया उदाहरण
ईरान के इस्लामिक शासन को चेतावनी देते हुए ग्राहम ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ खतरनाक ताकत का इस्तेमाल जवाबी कार्रवाई को न्योता देगा और अमेरिका को ऐक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा. अमेरिकी सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका हिंसक दमन बर्दाश्त नहीं करेगा और वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी. 

ईरान में भारी बवाल
बता दें कि ईरान में पिछले एक सप्ताह से जारी प्रदर्शन अब ग्रामीण इलाकों में भी फैलने लगे हैं. देशभर के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में टकराव की खबरें हैं. पश्चिमी शहर अब्दानन के एक वायरल वीडियो में भीड़ मार्च करते हुए नजर आई और प्रदर्शनकारी खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, जो ईरान में बेहद हैरान करने वाला है. 

ये भी पढ़ें

'हमने 4000 मंदिरों का प्रतिष्ठान किया है, तमिलनाडु के हिंदुओं को लेकर बोला झूठ', अमित शाह के बयान पर भड़के स्टालिन

Published at : 08 Jan 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
US Ayatollah Ali Khamenei Iran DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US On Solar Alliance: 'फिजूलखर्ची', 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अलग हुआ अमेरिका, भारत की अगुवाई वाले समूह को भी छोड़ा
'फिजूलखर्ची', 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अलग हुआ अमेरिका, भारत की अगुवाई वाले समूह को भी छोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही', तुर्कमान गेट हिंसा पर सपा नेता एसटी हसन ने दिया भड़काऊ बयान
'एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही', तुर्कमान गेट हिंसा पर सपा नेता एसटी हसन ने दिया भड़काऊ बयान
विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
क्रिकेट
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
Advertisement

वीडियोज

Turkman Gate Row: तुर्कमान गेट में गली-गली दिखे पत्थर के निशान! । Faiz-E-Ilahi । Delhi News
रूसी टैंकर जब्त करने के मामले में Trump को Putin सरकार ने धमकाया कहा, पीछे हटो नहीं तो....
Air Fare Hike: किराए अचानक क्यों और कैसे बढ़ गए, DGCA ने एयरलाइंस से मांगा जवाब | Breaking
Janhit with Chitra Tripathi: Turkman Gate Violence में ‘अफवाह गैंग’ का पर्दाफाश, Viral Video में कैद
Turkman Gate Row: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल क्यों? | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US On Solar Alliance: 'फिजूलखर्ची', 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अलग हुआ अमेरिका, भारत की अगुवाई वाले समूह को भी छोड़ा
'फिजूलखर्ची', 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अलग हुआ अमेरिका, भारत की अगुवाई वाले समूह को भी छोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही', तुर्कमान गेट हिंसा पर सपा नेता एसटी हसन ने दिया भड़काऊ बयान
'एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही', तुर्कमान गेट हिंसा पर सपा नेता एसटी हसन ने दिया भड़काऊ बयान
विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
क्रिकेट
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
टेलीविजन
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी बनने वाले हैं पेरेंट्स? एक्ट्रेस के पति ने कहा,'प्लान नहीं किया था'
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी बनने वाले हैं पेरेंट्स? खुद कही ये बात
हेल्थ
क्या शुगर फ्री बिस्किट से भी हो जाती है डायबिटीज, डॉक्टर से जानें क्या है सच?
क्या शुगर फ्री बिस्किट से भी हो जाती है डायबिटीज, डॉक्टर से जानें क्या है सच?
यूटिलिटी
बिना पिन और ओटीपी दिए भी खाली हो रहा खाता, पूरी दुनिया में फैला नया स्कैम
बिना पिन और ओटीपी दिए भी खाली हो रहा खाता, पूरी दुनिया में फैला नया स्कैम
शिक्षा
UPSC Success Story: पकौड़ों की ठेली से IAS तक, पिता के पसीने और बेटी के सपनों ने लिखी सफलता की कहानी
पकौड़ों की ठेली से IAS तक, पिता के पसीने और बेटी के सपनों ने लिखी सफलता की कहानी
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget