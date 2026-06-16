हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान के नाक के नीचे होर्मुज स्ट्रेट में उसी की तकनीक से US करता था शिप-टू-शिप तेल ट्रांसफर, नहीं पड़ने दी भनक

ईरान के नाक के नीचे होर्मुज स्ट्रेट में उसी की तकनीक से US करता था शिप-टू-शिप तेल ट्रांसफर, नहीं पड़ने दी भनक

US in Strait of Hormuz: शिपिंग डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों की समीक्षा से पता चला कि अब तक कम से कम 92 जहाज इस सीक्रेट तरीके से तेल ट्रांसफर करने के अभियान में शामिल हो चुके हैं.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Jun 2026 10:16 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी की वजह से जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज काफी हद तक बंद था, तब अमेरिका खाड़ी इलाके से कच्चे तेल के शिपमेंट को बाहर लेकर जाने के लिए ईरान के ही एक पुराने तरीके का इस्तेमाल किया.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस खुफिया तरीके में शिप-टू-शिप यानी जहाज से जहाज में सीधे तेल का ट्रांसफर किया जाता है. इस प्रक्रिया के दौरान हथियारों से लैस हवाई और समुद्री ड्रोन पहरेदारी करते हैं और शटलिंग तकनीक के जरिए तेल को ट्रांसफर किया जाता था. यह वही तरीका है जिसका इस्तेमाल ईरान काफी सालों से प्रतिबंधों से बचने के लिए करता आ रहा है.

सीक्रेट तरीके से 92 जहाज कर चुके हैं तेल ट्रांसफर

रिपोर्ट के मुताबिक, जब शिपिंग डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों की समीक्षा की गई, तब पता चला कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके तेल को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया मई महीने से शुरू हुई थी और अब तक कम से कम 92 जहाज इस सीक्रेट तरीके से तेल ट्रांसफर करने के अभियान में शामिल हो चुके हैं. वहीं, अमेरिकी सेना ने खाड़ी क्षेत्र में तेल निर्यात को जारी रखने के लिए ऐसे सीक्रेट टांसफर्स की निगरानी की, जबकि ईरान की तरफ से लगाए गए ब्लोकेड की वजह से होर्मुज स्ट्रेट में स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई थी. 

बीच समुद्र में जहाज से जहाज में कैसे होता था ऑयल ट्रांसफर?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से यूं तो अमेरिका-ईरान संघर्ष के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति काफी ज्यादा प्रभावित रही, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सेना ने इस हफ्ते तक सीक्रेट तरीके का इस्तेमाल करते हुए ऑयल ट्रांसफर के अभियान को जारी रखा. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 11 जून, 2026 की सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में दो जगहों पर एक साथ 17 जोड़े जहाजों को ऑयल ट्रांसफर करते हुए देखा गया.

तेल ट्रांसफर के लिए कौन से थे दो प्रमुख स्थान?

इस प्रक्रिया को सफल तरीके से पूरा करने के लिए दो ऐसे प्रमुख स्थान चुने गए, जहां होने वाली गतिविधियों पर किसी का ध्यान न पड़ सके और जिन दो जगहों पर इस अभियान को अंजाम दिया जाता था, उसमें से पहला स्थान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फुजैराह तट के पास और दूसरा ओमान के सोहार पोर्ट के नजदीक तटीक इलाका था. ये दोनों जगह पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की तरफ से निर्धारित बाउंड्रियों के पास थे. इस ईरानी अथॉरिटी के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है. 

यह भी पढ़ेंः अमेरिका में डील को लेकर घिरे डोनाल्ड ट्रंप, CIA का इनपुट- फिर मिलेगा वॉशिंगटन को धोखा!

Published at : 16 Jun 2026 10:16 PM (IST)
Tags :
America TEHRAN IRAN Strait Of Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान के नाक के नीचे होर्मुज स्ट्रेट में उसी की तकनीक से US करता था शिप-टू-शिप तेल ट्रांसफर, नहीं पड़ने दी भनक
ईरान के नाक के नीचे होर्मुज स्ट्रेट में उसी की तकनीक से US करता था शिप-टू-शिप तेल ट्रांसफर, नहीं पड़ने दी भनक
विश्व
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
विश्व
US Iran News LIVE: दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमला, चार लोगों की मौत, डील की घोषणा के बाद फिर किया अटैक
LIVE: दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमला, चार लोगों की मौत, डील की घोषणा के बाद फिर किया अटैक
विश्व
ईरान से डील और ट्रंप की धमकी का भी नहीं असर... लेबनान पर फिर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, 4 की मौत
ईरान से डील और ट्रंप की धमकी भी बेअसर... लेबनान पर फिर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, 4 की मौत
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: सांसद गायब, बगावत की आहट! उद्धव ठाकरे का किला ढह रहा है?
UP Election 2027 | Mahadangal: फिर 'हिंदू-मुसलमान' ,2027 के लिए क्या यही है विपक्ष का फॉर्मूला?
2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान से यूएस की डील पर ओवैसी को नहीं रहा भरोसा, जानें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान से यूएस की डील पर ओवैसी को नहीं रहा भरोसा, जानें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?
दिल्ली NCR
राम मंदिर चढ़ावा मामले में टिन्नू यादव की पत्नी बोलीं, 'अगर 50 करोड़ की संपत्ति होगी तो वो...'
राम मंदिर चढ़ावा मामले में टिन्नू यादव की पत्नी बोलीं, 'अगर 50 करोड़ की संपत्ति होगी तो वो...'
क्रिकेट
पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश की प्लेइंग-11, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
विश्व
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget