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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशी जिनपिंग से मुलाकात से पहले ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- 'AI पर होगी बड़ी चर्चा'

शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- 'AI पर होगी बड़ी चर्चा'

अमेरिका पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से गुरुवार को ट्रंप की अहम बैठक होगी. ट्रंप ने कहा कि सुपर इंटेलिजेंस यानी AI बातचीत का बड़ा मुद्दा होगा.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 24 Sep 2026 09:08 PM (IST)
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अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गुरुवार को अहम बैठक होने वाली है. बैठक से पहले ट्रंप ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे वह अब सुपर इंटेलिजेंस कह रहे हैं, दोनों नेताओं की बातचीत का एक बड़ा मुद्दा होगा.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चीन और अमेरिका दोनों AI को मौजूदा दिशा में ही आगे बढ़ाना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में इस तकनीक के लिए गार्डरेल यानी नियंत्रण और कानूनी निगरानी की भूमिका न्याय विभाग (DOJ) निभाएगा.

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एयरपोर्ट पर ट्रंप ने किया शी का स्वागत

शी जिनपिंग 23 सितंबर को अमेरिका पहुंचे. ट्रंप खुद ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पहुंचे और वहां चीनी राष्ट्रपति का स्वागत किया. व्हाइट हाउस के मुताबिक, शी और उनकी पत्नी पेंग लियुआन की यह यात्रा अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा है और एक दशक से ज्यादा समय बाद शी की व्हाइट हाउस यात्रा हो रही है. ट्रंप ने शी से मुलाकात के बाद उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा की भी तारीफ की. उन्होंने शी की पत्नी पेंग लियुआन के बारे में भी सकारात्मक टिप्पणी की.

AI पर अमेरिका और चीन की नजर

इस बैठक में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे अहम तकनीकी मुद्दों में से एक है. ट्रंप ने हाल ही में AI के लिए सुपर इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल शुरू किया है. 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान भी उन्होंने AI के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया था. ट्रंप ने व्यापक नए AI नियमों के प्रति अपनी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी न्याय विभाग AI कंपनियों पर कार्रवाई कर सकता है. दूसरी ओर, अमेरिका में कुछ सांसद AI के लिए सुरक्षा मानकों और अंतरराष्ट्रीय नियमों पर चीन के साथ बातचीत की मांग कर चुके हैं.

व्यापार और दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत

ट्रंप और शी की बैठक केवल AI तक सीमित नहीं है. दोनों देशों के बीच व्यापार, टैरिफ, दुर्लभ खनिज, ताइवान और ईरान जैसे मुद्दे भी बातचीत के एजेंडे में हैं. अमेरिका और चीन ने व्यापार तनाव कम करने के लिए पहले हुए समझौते को आगे बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं. दोनों नेताओं के बीच यह 2026 में दूसरी आमने-सामने की मुलाकात है. चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार, शी की यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बातचीत बढ़ाना, मतभेदों को संभालना और सहयोग के रास्ते तलाशना है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 24 Sep 2026 09:08 PM (IST)
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