हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या पूछा, वायरल हो गया वीडियो

सीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या पूछा, वायरल हो गया वीडियो

White House: 1946 में सीरिया के आजाद होने के बाद यह पहला मौका था जब किसी सीरियाई राष्ट्राध्यक्ष ने अमेरिका के व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस का दौरा किया. अहमद अल-शरा ने पिछले साल सीरिया की सत्ता संभाली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 Nov 2025 11:43 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (10 नवंबर, 2025) को राजधानी वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा का स्वागत किया. डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्हें अपने सिग्नेचर परफ्यूम विक्ट्री 45-47 की दो बोतलें तोहफे में दीं. जिनमें से एक परफ्यूम की बोतल ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति की पत्नी के लिए भेंट की. वहीं, इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति से कुछ ऐसा पूछ लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया.

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति अल-शरा ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि उनकी कितनी पत्नियां हैं? यह हल्का मजाकिया पल व्हाइट हाउस में सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के साथ ट्रंप के एक निजी द्विपक्षीय बैठक के दौरान हुआ. इस मुलाकात के दौरान उन दोनों के बीच की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है और तेजी से वायरल हो गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो गया डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले खुद पर कोलोन स्प्रे करते हैं, इसके बाद वह सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा और उनके अधिकारियों पर भी छिड़कते हैं. इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ‘दूसरी बोतल आपकी पत्नी के लिए है, वैसे कितनी पत्नियां हैं?’ इसके बाद सीरियाई राष्ट्रपति जवाब देते हैं कि मेरी एक पत्नी है. इस पर ट्रंप उनके कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए कहत हैं, ‘यू नेवर नो!’

सीरिया की आजादी के बाद पहले सीरियाई राष्ट्राध्यक्ष ने ओवल ऑफिस का किया दौरा

साल 1946 में सीरिया के आजाद होने के बाद यह पहला मौका था जब किसी सीरियाई राष्ट्राध्यक्ष ने अमेरिका के व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस का दौरा किया. 43 वर्षीय सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा कभी अमेरिकी वांटेड लिस्ट में शामिल एक पूर्व विद्रोही समूह के कमांडर हुआ करते थे, जिन पर अमेरिका ने 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था, लेकिन पिछले साल दिसंबर महीने में अहमद अल-शरा ने बशर अल-असद को शासन से बेदखल कर सीरिया में सत्ता की कमान संभाल ली.

Published at : 12 Nov 2025 11:40 PM (IST)
America Syria White House DONALD Trump Ahmed Al Sharaa
Embed widget