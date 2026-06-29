न युद्ध थम रहा, न तेल की कीमतें! ट्रंप के 30 जून की दोहा मीटिंग के दावे पर तेहरान का इनकार

Middle East Conflict: होर्मुज में हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका से किसी तरह की बातचीत को लेकर अपना पक्ष रखा है. ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है. ट्रंप ने मंगलवार को दोहा में ईरान के साथ बातचीत की घोषणा की, जिस पर तेहरान की तरफ से स्पष्ट प्रतिक्रिया दी गई है. इससे पहले अमेरिकी अधिकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से दी खबर में कहा था कि ईरान और अमेरिका हमले रोकने और बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं.

इसके अलावा खबर आई थी कि बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का हमला हुआ था. ट्रंप ने कहा भी था कि अमेरिका सैन्य तरीके से काम पूरा कर सकता है. वहीं, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अस्थायी सीजफायर का उल्लंघन का आरोप लगाया था. इधर, इजरायल ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्लाह पर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं.

ट्रंप ने दोहा में ईरान के साथ बातचीत की घोषणा की

इधर, ईरान के मना करने के बाद भी ट्रंप ने मंगलवार को दोहा में ईरान के साथ बातचीत की घोषणा की. ट्रंप का कहना है कि तेहरान की ओर से बातचीत की मांग के बाद मंगलवार को कतर की राजधानी में ईरान के साथ मीटिंग होगी. ट्रंप ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर दी है. साथ ही ट्रंप ने बातचीत में आई रुकावट के चलते तेल की कीमतों में इजाफा होने की वजह ईरान को बताया है.

उन्होंने Capital Letters में लिखा, 'ईरान ने बैठक का अनुरोध किया है. यह कल दोहा में होगी.'

इससे पहले ईरान के डिप्टी वाइस फॉरेन मिनिस्टर काजेम गरीबाबादी ने कहा था कि इस हफ्ते कतर में अमेरिकी अधिकारियों की टेक्निकल टीम के साथ बैठक तय नहीं है.

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शांति समझौते के बाद भी नहीं है शांति

एक हफ्ते पहले स्विट्जरलैंड में वाइस प्रेसीडेंट जेडी वेंस और ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर के बीच मीटिंग का दौर हुआ था. इसमें तेहरान पर बैन हटा दिया था. लेकिन अब लड़ाई फिर शुरू हो गई है.

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