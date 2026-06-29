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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वन युद्ध थम रहा, न तेल की कीमतें! ट्रंप के 30 जून की दोहा मीटिंग के दावे पर तेहरान का इनकार

न युद्ध थम रहा, न तेल की कीमतें! ट्रंप के 30 जून की दोहा मीटिंग के दावे पर तेहरान का इनकार

ईरान के मना करने के बाद भी ट्रंप ने मंगलवार को दोहा में ईरान के साथ बातचीत की घोषणा की. ट्रंप का कहना है कि तेहरान की ओर से बातचीत की मांग के बाद कतर की राजधानी में ईरान के साथ मीटिंग होगी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Jun 2026 07:51 PM (IST)
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Middle East Conflict: होर्मुज में हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका से किसी तरह की बातचीत को लेकर अपना पक्ष रखा है. ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है. ट्रंप ने मंगलवार को दोहा में ईरान के साथ बातचीत की घोषणा की, जिस पर तेहरान की तरफ से स्पष्ट प्रतिक्रिया दी गई है. इससे पहले अमेरिकी अधिकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से दी खबर में कहा था कि ईरान और अमेरिका हमले रोकने और बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं. 

इसके अलावा खबर आई थी कि बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का हमला हुआ था. ट्रंप ने कहा भी था कि अमेरिका सैन्य तरीके से काम पूरा कर सकता है. वहीं, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अस्थायी सीजफायर का उल्लंघन का आरोप लगाया था. इधर, इजरायल ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्लाह पर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं. 

ट्रंप ने दोहा में ईरान के साथ बातचीत की घोषणा की

इधर, ईरान के मना करने के बाद भी ट्रंप ने मंगलवार को दोहा में ईरान के साथ बातचीत की घोषणा की. ट्रंप का कहना है कि तेहरान की ओर से बातचीत की मांग के बाद मंगलवार को कतर की राजधानी में ईरान के साथ मीटिंग होगी. ट्रंप ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर दी है. साथ ही ट्रंप ने बातचीत में आई रुकावट के चलते तेल की कीमतों में इजाफा होने की वजह ईरान को बताया है. 

उन्होंने Capital Letters में लिखा, 'ईरान ने बैठक का अनुरोध किया है. यह कल दोहा में होगी.'

इससे पहले ईरान के डिप्टी वाइस फॉरेन मिनिस्टर काजेम गरीबाबादी ने कहा था कि इस हफ्ते कतर में अमेरिकी अधिकारियों की टेक्निकल टीम के साथ बैठक तय नहीं है. 

यह भी पढ़ेंः चीन का आरोप- जापान बढ़ा रहा सैन्य ताकत, 40 संस्थाओं पर लगाया बैन, जानें पूरा माजरा

शांति समझौते के बाद भी नहीं है शांति
एक हफ्ते पहले स्विट्जरलैंड में वाइस प्रेसीडेंट जेडी वेंस और ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर के बीच मीटिंग का दौर हुआ था. इसमें तेहरान पर बैन हटा दिया था. लेकिन अब लड़ाई फिर शुरू हो गई है. 

ये भी पढ़ें : 'मोदी सरकार शायद ही बातचीत का रास्ता चुनेगी', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, जानें क्या बोले कमर चीमा

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 29 Jun 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
NEWS Middle East Conflict Iran US War Doha Talk
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