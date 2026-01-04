अमेरिका ने वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. मादुरो को न्यूयॉर्क की एक जेल में रखा गया है. डोनाल्ड ट्रंप की इस कार्रवाई से लैटिन अमेरिकी देशों की टेंशन बढ़ गई है. इन देशों ने अमेरिका की इस सैन्य कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को सरेआम धमकी दी है.

ट्रम्प ने पत्रकारों से बात करते हुए पेट्रो के बारे में कहा, 'वह कोकीन बना रहे हैं और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहे हैं इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा.' अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मादुरो का नाम लिए बिना पेट्रो ने वाशिंगटन की कार्रवाई को लैटिन अमेरिका की 'संप्रभुता पर हमला' बताया था. कोलंबियाई राष्ट्रपति ने कहा था कि इससे मानवीय संकट पैदा होगा.

कोलंबिया में भी सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका?

गुस्तावो पेट्रो, ट्रंप द्वारा कैरिबियन में कथित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जहाजों से निपटने के लिए किए गए सैन्य तैनाती के मुखर आलोचक रहे हैं. ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी रणनीति के तहत वे कोलंबिया में मादक पदार्थों के उत्पादन की प्रयोगशालाओं पर हमला करने से इनकार नहीं करेंगे. यूएस राष्ट्रपति के इस बयान की पेट्रो ने आक्रमण के खतरे के रूप में निंदा की थी.

वेनेजुएला को कौन चलाएगा? ट्रंप ने बताया

मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को काराकास से निकाले जाने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से देश का 'शासन' संभालेगा. ट्रंप ने कहा, 'हम तब तक देश का शासन संभालेंगे जब तक कि हम एक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं कर लेते.' उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो अमेरिका दूसरा और कहीं अधिक बड़ा हमला करने के लिए तैयार है.

अब अमेरिकी प्रभुत्व पर कोई सवाल नहीं उठेंगे: ट्रंप

लैटिन अमेरिका में यूएस की व्यापक योजनाओं पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुत्व पर अब कोई सवाल नहीं उठेंगे. उन्होंने कहा, 'हम अच्छे पड़ोसियों से घिरे रहना चाहते हैं. हम स्थिरता से घिरे रहना चाहते हैं. हम ऊर्जा से घिरे रहना चाहते हैं. उस देश में हमारे पास अपार ऊर्जा है. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसकी रक्षा करें. हमें इसकी अपने लिए आवश्यकता है.'

मारिया कोरिना मचाडो पर क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पर भरोसा जताया और कहा कि वे देश को 'फिर से महान' बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी. वहीं उन्होंने विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के घरेलू समर्थन पर सवाल उठाए. ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि उनके (मचाडो) लिए नेता बनना बहुत मुश्किल होगा. उन्हें देश के भीतर समर्थन और सम्मान नहीं मिल रहा है. वे एक बहुत अच्छी महिला हैं, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिलता.'

वेनेजुएला में अरबों डॉलर खर्च करेगा अमेरिका: ट्रंप

वेनेजुएला के लिए भविष्य की योजनाओं पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपनी तेल कंपनियों को वहां भेजेगा और 'बुरी तरह से क्षतिग्रस्त तेल के बुनियादी ढांचों' की मरम्मत के लिए अरबों डॉलर खर्च करेगा, जिससे वेनेजुएला को काफी फायदा पहुंचेगा. उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'हमारी विशाल अमेरिकी तेल कंपनियां, जो दुनिया में कहीं भी सबसे बड़ी हैं, वहां जाएंगी, अरबों डॉलर खर्च करेंगी, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे, तेल बुनियादी ढांचे की मरम्मत करेंगी और देश के लिए मुनाफा कमाना शुरू करेंगी. वेनेजुएला के सभी तेल पर प्रतिबंध पूरी तरह से लागू है. अमेरिकी नौसेना अपनी स्थिति में तैयार है और अमेरिका अपनी सभी मांगों के पूरी तरह से संतुष्ट होने तक सभी सैन्य विकल्पों को बरकरार रखेगा.'

मेक्सिको और क्यूबा को संदेश

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया कि क्यूबा ट्रंप प्रशासन का अगला निशाना हो सकता है. वेनेजुएला और क्यूबा दोनों को लेकर लंबे समय से चिंतित रहे रुबियो ने कहा, 'अगर मैं हवाना में रहता और सरकार में होता तो मैं कम से कम थोड़ा तो चिंतित होता.'

ट्रम्प ने यह भी कहा कि मेक्सिको के साथ कुछ न कुछ करना ही होगा और साथ ही यह भी जोड़ा कि राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम एक अच्छी महिला हैं, लेकिन वह देश नहीं चला रही हैं. ट्रम्प ने कहा, 'हम उनके (शाइनबाम) साथ बहुत दोस्ताना संबंध रखते हैं, वह एक अच्छी महिला हैं, लेकिन मेक्सिको को कार्टेल चला रहे हैं. वह मेक्सिको नहीं चला रही हैं.' उन्होंने कहा कि उन्होंने शाइनबाम से कई बार पूछा है कि क्या आप चाहती हैं कि हम कार्टेल को खत्म कर दें? लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया है.