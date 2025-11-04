न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में जोहराम ममदानी को बढ़त, ट्रंप ने दी थी फंडिंग में कटौती की धमकी!
Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर मेरे लिए न्यूयॉर्क को ज्यादा पैसा देना मुश्किल होगा अगर वहां एक कम्युनिस्ट शासन करेगा तो वहां भेजा गया पैसा बर्बाद ही होगा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में एंड्रयू कुओमो का समर्थन किया है. इसके साथ उन्होंने यह धमकी भी दी है कि अगर चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार जोहरान ममदानी जीतते हैं तो वे शहर के लिए संघीय फंडिंग में कटौती कर सकते हैं.
ट्रंप ने सोमवार (3 नवंबर, 2025) की शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया. ट्रंप ने कहा, ‘आपको एंड्रयू कुओमो पसंद हों या न हों, आपके पास कोई विकल्प नहीं है. आपको उनके लिए वोट करना होगा और उम्मीद करनी चाहिए कि वे शानदार काम करेंगे. वे इसके योग्य हैं, ममदानी नहीं!’
न्यूयॉर्क को ज्यादा पैसा देना सिर्फ बर्बादी: ट्रंप
राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात रविवार (2 नवंबर, 2025) को एक टीवी इंटरव्यू में भी दोहराई थी, जहां उन्होंने ममदानी को कम्युनिस्ट कहा था. हालांकि, ममदानी ने इस आरोप को खारिज कर दिया. ट्रंप ने कहा, ‘एक राष्ट्रपति के तौर पर मेरे लिए न्यूयॉर्क को ज्यादा पैसा देना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वहां एक कम्युनिस्ट शासन करेगा, तो वहां भेजा गया पैसा बर्बाद ही होगा.’ राष्ट्रपति ने पहले भी कहा था कि अगर ममदानी चुने गए, तो वे न्यूयॉर्क के लिए सिर्फ न्यूनतम फेडरल फंडिंग भेजेंगे.
ट्रंप के बयान पर क्या बोले जोहरान ममदानी?
ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ममदानी ने कहा, ‘मैं इस धमकी को उसी तरह लूंगा कि यह सिर्फ एक धमकी है, कानून नहीं.’ ममदानी ने खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताया है और कम्युनिस्ट कहलाने से इनकार किया है. उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में मजाक में कहा था, ‘मैं कुछ-कुछ स्कैंडिनेवियाई नेता जैसा हूं, बस रंग थोड़ा गहरा है.’
पहले भी फंडिंग कटौती की कोशिश कर चुका ट्रंप प्रशासन
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नेतृत्व वाली अमेरिकी प्रशासन ने पहले भी कई बार डेमोक्रेटिक-शासित इलाकों की फेडरल फंडिंग में कटोती की कोशिश कर चुका है. चालू वित्त वर्ष में न्यूयॉर्क सिटी में 7.4 अरब डॉलर (करीब 61,000 करोड़ रुपये) की फेडरल फंडिंग मिली है.
उल्लेखनीय है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव के ओपिनियन पोल्स के मुताबिक, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ममदानी को बढ़त मिली है, जबकि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे कुओमो दूसरे स्थान पर हैं. वहीं, रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा तीसरे नंबर पर हैं.
