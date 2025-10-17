'घुसकर मारेंगे...', डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को शांति प्रस्ताव के बाद क्यों दी खुली धमकी

इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हिंसा रुकती हुई नजर नहीं आ रही है. हालही में हमास का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने 8 लोगों को गोलियों से भून दिया था. इन सब मामलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने हमास को खुली धमकी दी है. ट्रंप ने कहा कि अगर हिंसा नहीं रुकी तो अमेरिका सीधा एक्शन लेगा.

दरअसल ट्रंप की कोशिश के बाद ही इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते पर बात बनी थी, लेकिन हमास अभी भी पुराने रवैय पर टिका है. इसको लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने कहा, ''अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखता है, जो कि समझौते में नहीं था, तो हमारे पास वहां जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!''