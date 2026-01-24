अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को बड़ी धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर कनाडा चीन के साथ किसी भी तरह की ट्रेड डील साइन करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके ऊपर 100 फीसदी टैरिफ लगा देगा.

ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्हें अमेरिका का गवर्नर बताया. दरअसल ट्रंप ने अपने कार्यकाल के शुरुआत में भी कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताया था. उन्होंने कहा, 'अगर गवर्नर कार्नी को लगता है कि वे कनाडा को चीन के लिए एक 'ड्रॉप ऑफ पोर्ट' बना देंगे, जहां से चीन अमेरिका में सामान और उत्पाद भेजेगा तो वे घोर गलतफहमी में हैं.'

कनाडा को पूरी तरह निगल जाएगा चीन: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम कार्नी को नसीहत देते हुए कहा कि चीन, कनाडा को पूरी तरह से निगल जाएगा. ट्रंप ने कहा, 'चीन कनाडा को पूरी तरह नष्ट कर देगा, जिसमें उसके व्यवसाय, सामाजिक ताना-बाना और जीवन शैली का विनाश भी शामिल है.'

अगर कोई डील हुई तो कनाडा पर 100% टैरिफ: डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने कनाडाई प्रधानमंत्री को धमकी देते कहा, 'अगर कनाडा चीन के साथ कोई समझौता करता है तो अमेरिका में आने वाले सभी कनाडाई सामानों और उत्पादों पर तुरंत 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा.'