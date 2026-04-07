पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनोल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने दावा किया कि वेनेजुएला में भी वह काफी पापुलर हैं. उन्होंने कहा यूएस में बतौर प्रेसिडेंट अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वह वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं.

'वेनेजुएला में मेरी सबसे ज्यादा लोकप्रिय'

ट्रंप का यह बयान सोमवार (6 अप्रैल) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजाकिया अंदाज दिया. उन्होंने कहा, वह वेनेजुएला में अब तक किसी भी नेता से ज्यादा लोकप्रियता (पोल रेटिंग) हासिल कर सकते हैं. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब इसी साल जनवरी में अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन के जरिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया था और मादक पदार्थ की तस्करी के मामलों का सामना करने के लिए अमेरिका लाया गया था.

'राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ूंगा'

ट्रंप ने कहा, 'वेनेजुएला के लोग कहते हैं कि अगर मैं वहां राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लडूं, तो मेरी लोकप्रियता अब तक किसी भी व्यक्ति से ज्यादा होगी. इसलिए जब मैं यहां (अमेरिका में) अपना काम खत्म कर लूंगा, तो वेनेजुएला जा सकता हूं.' उन्होंने कहा, 'मैं जल्दी ही स्पेनिश सीख लूंगा. इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा. मैं भाषाओं के ज्ञान में अच्छा हूं और मैं वेनेजुएला जाऊंगा. मैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूंगा.'

डेल्सी रोड्रिगेज संभाल रहीं सत्ता

यूएस प्रेसिडेंट ने आगे कहा, 'फिलहाल हम वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति से बहुत खुश हैं.' बता दें कि वेनेजुएला में तीन जनवरी को निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभाली. ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि वेनेजुएला के साथ संघर्ष '45 मिनट में खत्म हो गया' और उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने अब तक वहां से करोड़ों बैरल तेल हासिल किया है.

उन्होंने कहा, 'वेनेजुएला को अच्छे लोग चला रहे हैं. हमारे संबंध अच्छे हैं और हम उनके साझेदार हैं. हमने करोड़ों बैरल तेल हासिल किया है, जो ह्यूस्टन में रिफाइन होकर तैयार है और इससे उस युद्ध की लागत अब तक कई बार वसूल की जा चुकी है.'