हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'पुतिन ने मुझे इजरायल-हमास जंग खत्म करने पर दी बधाई', ट्रंप ने पुतिन को मिलाया फोन, जानें क्या हुई बातचीत

'पुतिन ने मुझे इजरायल-हमास जंग खत्म करने पर दी बधाई', ट्रंप ने पुतिन को मिलाया फोन, जानें क्या हुई बातचीत

Trump-Putin: ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने उन्हें गाजा शांति समझौते के लिए बधाई दी. ट्रंप का मानना है कि यह समझौता यूक्रेन युद्ध खत्म करने की वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद करेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 16 Oct 2025 11:36 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की. व्हाइट हाउस ने इस बातचीत को 'अच्छी और उपयोगी' बताया है. यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन में रूस का युद्ध जारी है. दोनों नेताओं ने अगले हफ्ते वरिष्ठ सलाहकारों की बैठक करने पर सहमति जताई है. यह बैठक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की अगुवाई में होगी. इसके बाद ट्रंप और पुतिन की मुलाकात बुडापेस्ट, हंगरी में तय की गई है. ट्रंप ने यह भी बताया कि वह कल व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे.

पुतिन ने दी शांति समझौते की बधाई
ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने उन्हें इजरायल-हमास युद्ध खत्म करने वाले शांति समझौते के लिए बधाई दी. ट्रंप का मानना है कि मध्य पूर्व में हुआ यह समझौता अब यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करेगा.

ट्रंप का बयान- 'बहुत उत्पादक रही बातचीत'
ट्रंप ने कॉल के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, 'अभी-अभी मेरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बहुत उत्पादक फोन बातचीत हुई. राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे और अमेरिका को मध्य पूर्व में ऐतिहासिक शांति समझौते के लिए बधाई दी- एक ऐसा सपना जो सदियों से देखा जा रहा था. मेरा मानना है कि मध्य पूर्व में मिली यह सफलता रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में हमारी बातचीत को मजबूती देगी.'

पुतिन ने मेलानिया ट्रंप के काम की तारीफ की
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को बच्चों से जुड़े उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और उनकी सराहना की. इससे पहले ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट कर बताया था कि वह पुतिन से फोन पर बात करने वाले हैं और बाद में इसका अपडेट साझा करेंगे.

जेलेंस्की से मुलाकात से पहले हुई बातचीत
ट्रंप और पुतिन की यह फोन वार्ता ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप की शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात तय है. इस बैठक में मिसाइल सहायता प्रमुख मुद्दा रहने की उम्मीद है.

Published at : 16 Oct 2025 11:11 PM (IST)
Tags :
USA Donald Trump Vladimir Putin Russia Ukraine War DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
ओटीटी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं एक्ट्रेस
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
'बंटेंगे तो कटेंगे' के बाद 'विकास vs बुर्का'!
Bihar Politics: टिकट मिलते ही 'मुसीबत' में मैथिली!
महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
ओटीटी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं एक्ट्रेस
इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget