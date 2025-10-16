अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की. व्हाइट हाउस ने इस बातचीत को 'अच्छी और उपयोगी' बताया है. यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन में रूस का युद्ध जारी है. दोनों नेताओं ने अगले हफ्ते वरिष्ठ सलाहकारों की बैठक करने पर सहमति जताई है. यह बैठक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की अगुवाई में होगी. इसके बाद ट्रंप और पुतिन की मुलाकात बुडापेस्ट, हंगरी में तय की गई है. ट्रंप ने यह भी बताया कि वह कल व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे.

पुतिन ने दी शांति समझौते की बधाई

ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने उन्हें इजरायल-हमास युद्ध खत्म करने वाले शांति समझौते के लिए बधाई दी. ट्रंप का मानना है कि मध्य पूर्व में हुआ यह समझौता अब यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करेगा.



ट्रंप का बयान- 'बहुत उत्पादक रही बातचीत'

ट्रंप ने कॉल के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, 'अभी-अभी मेरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बहुत उत्पादक फोन बातचीत हुई. राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे और अमेरिका को मध्य पूर्व में ऐतिहासिक शांति समझौते के लिए बधाई दी- एक ऐसा सपना जो सदियों से देखा जा रहा था. मेरा मानना है कि मध्य पूर्व में मिली यह सफलता रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में हमारी बातचीत को मजबूती देगी.'



पुतिन ने मेलानिया ट्रंप के काम की तारीफ की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को बच्चों से जुड़े उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और उनकी सराहना की. इससे पहले ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट कर बताया था कि वह पुतिन से फोन पर बात करने वाले हैं और बाद में इसका अपडेट साझा करेंगे.

जेलेंस्की से मुलाकात से पहले हुई बातचीत

ट्रंप और पुतिन की यह फोन वार्ता ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप की शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात तय है. इस बैठक में मिसाइल सहायता प्रमुख मुद्दा रहने की उम्मीद है.