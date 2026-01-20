ग्रीनलैंड पर ट्रंप का खुला दावा, नक्शे में दिखाया अमेरिकी कब्जा, NATO सहयोगियों की बखिया उधेड़ी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की मांग तेज कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा नक्शा साझा किया, जिसमें ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है. इस कदम के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है.

नाटो सहयोगियों पर तंज

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें नाटो के कई नेता ओवल ऑफिस में बैठे नजर आ रहे हैं. तस्वीर के पीछे बदले हुए नक्शे में ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है. इस तस्वीर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन शामिल हैं.

यूरोपीय संघ पर नरम रुख का दावा

इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय संघ ज्यादा विरोध नहीं करेगा. फ्लोरिडा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड की रक्षा करने की क्षमता नहीं है.

‘हमें ग्रीनलैंड चाहिए’- ट्रंप

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, हमें यह चाहिए, यह होना ही चाहिए. उनका कहना था कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना जरूरी है. ट्रंप ने पहले डेनमार्क के इस क्षेत्र को लेकर अपनी मांग को नोबेल शांति पुरस्कार से भी जोड़ा था. उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा था कि उन्हें अब तक यह पुरस्कार नहीं मिला. साथ ही उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत स्थिति में है.

नाटो प्रमुख से बातचीत का दावा

एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर नाटो महासचिव मार्क रूटे से उनकी फोन पर 'बहुत अच्छी बातचीत' हुई है. उन्होंने लिखा कि ग्रीनलैंड राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और इस पर कोई पीछे नहीं हट सकता.

अमेरिका को बताया सबसे ताकतवर देश

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है. उन्होंने दावा किया कि उनके पहले कार्यकाल में सेना को मजबूत किया गया और यह प्रक्रिया अब और तेज हो गई है. उनके अनुसार, ताकत के जरिए ही दुनिया में शांति कायम रखी जा सकती है.

ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडे की तस्वीर

एक और पोस्ट में ट्रंप ने एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा लगाते दिख रहे हैं. पास में लगे बोर्ड पर लिखा है- 'ग्रीनलैंड, अमेरिकी क्षेत्र, 2026.'