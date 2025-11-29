Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

वेनेजुएला से बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो चेतावनी से कम आंका नहीं जा सकता. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (29 नवंबर, 2025) को कहा कि वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के एयरस्पेस को पूरी तरह से बंद माना जाना चाहिए.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर शेयर किए एक पोस्ट में कहा, “सभी एयरलाइंस, पायलट, ड्रग और मानव तस्कर, कृपया वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के एयरस्पेस को पूरी तरह से बंद मानें.” दोनों देशों के बीच बढ़ती तल्खी और ट्रंप का ये बयान वेनेजुएला के लिए धमकी से कम नहीं है.

पेंटागन ने ड्रग जहाजों पर किए 20 से ज्यादा हमले

चीनी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने कहा कि सितंबर की शुरुआत से पेंटागन ने कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में कथित ड्रग जहाजों पर 20 से ज्यादा हमले किए हैं, जिनमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए. मध्य नवंबर में कैरिबियन इलाके में अमेरिकी सेना की मौजूदगी और मजबूत हुई, जब एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R. फोर्ड को उस लेवल पर तैनात किया गया, पिछले तीन दशकों में पहले कभी नहीं देखे गए.

अमेरिकी सैनिकों के लिए गुरुवार (27 नवंबर, 2025) की रात आयोजित थैंक्सगिविंग समारोह में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका बहुत जल्द वेनेजुएला में ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के खिलाफ जमीनी कार्रवाई कर सकता है.

ट्रंप की धमकी के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने आरोप से किया इनकार

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ड्रग तस्करी में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार किया है और वॉशिंगटन पर वेनेजुएला में सरकार बदलने के लिए बहाना बनाने का आरोप लगाया है. न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) ने इस मामले से जुड़े लोगों का हवाला देते हुए शुक्रवार (28 नवंबर, 2025) को कहा कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेताओं ने आमने-सामने मिलने की संभावना पर चर्चा की, हालांकि अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है. इसमें यह भी बताया गया कि व्हाइट हाउस और वेनेजुएला सरकार दोनों ने इस बातचीत पर टिप्पणी करने से मना कर दिया.

US ने 'ऑफिशियली कार्टेल डे लॉस सोल्स' को विदेशी आतंकवादी संगठन किया घोषित

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने 24 नवंबर को 'ऑफिशियली कार्टेल डे लॉस सोल्स' को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया और उस ग्रुप पर बैन लगाए, जिसके बारे में दावा किया गया कि इसके नेता मादुरो हैं. वेनेजुएला की तरफ से एक बयान में कहा गया कि वह इस तरह के कदम का विरोध करता है और इसे अपने अंदरूनी मामलों में गैर-कानूनी तरीके से दखल देने के मकसद से किया गया एक बेतुका झूठ बताया.

एक्सियोस ने सोमवार (24 नवंबर, 2025) को एक अनजान सोर्स का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप ने मादुरो से सीधे बात करने का मन बना लिया है. कहा गया कि बातचीत के बारे में ज्यादा बातें हो रही हैं और बमबारी के बारे में कम. एक्सियोस ने इस मामले से वाकिफ एक अधिकारी के हवाले से कहा, "अभी कोई भी अंदर जाकर उन्हें गोली मारने या उन्हें (मादुरो) पद से हटाने का प्लान नहीं बना रहा है. मैं यह नहीं कहूंगा कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अभी यह प्लान नहीं है."

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप का यह फैसला गनबोट डिप्लोमेसी (धमकी भरी कूटनीति) में एक अहम पड़ाव है और यह इशारा दे सकता है कि अमेरिका की ओर से मिसाइल हमले या सीधी मिलिट्री कार्रवाई अभी होने वाली नहीं है.

