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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफ्लाई दुबई घटना पर बोले ट्रंप, को-पायलट का हो सकता है ईरान के साथ संबंध

फ्लाई दुबई घटना पर बोले ट्रंप, को-पायलट का हो सकता है ईरान के साथ संबंध

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लाईदुबई की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है और इसे तेहरान के साथ जोड़ दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि फ्लाईदुबई घटना के को-पायलट का ईरान के साथ संबंध हो सकता है.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 01 Oct 2026 11:20 PM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर कड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि अब उन्हें एक फैसला लेना है. उनके मुताबिक ईरान को अमेरिका के साथ एक बहुत ही निष्पक्ष डील करनी होगी, नहीं तो उसके अस्तित्व पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. ईरान ने तनाव कम करने और बातचीत आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ट्रंप ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया.

फ्लाईदुबई की दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में को-पायलट की तरफ से कथित तौर पर पायलट पर हमला किए जाने के मामले में भी ट्रंप से ईरान की भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया.

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ईरान की भूमिका की संभावना से इनकार नहीं- ट्रंप

ट्रंप ने संकेत दिया कि उन्हें मिली जानकारी के आधार पर वह ईरान की भूमिका की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मामले पर अभी काम चल रहा है. इसके अलावा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि घटना में ईरान का हाथ था.

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About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
Donald Trump DONALD Trump IRAN FlyDubai Flydubai Plane Incident
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