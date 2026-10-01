फ्लाई दुबई घटना पर बोले ट्रंप, को-पायलट का हो सकता है ईरान के साथ संबंध
अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लाईदुबई की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है और इसे तेहरान के साथ जोड़ दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि फ्लाईदुबई घटना के को-पायलट का ईरान के साथ संबंध हो सकता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर कड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि अब उन्हें एक फैसला लेना है. उनके मुताबिक ईरान को अमेरिका के साथ एक बहुत ही निष्पक्ष डील करनी होगी, नहीं तो उसके अस्तित्व पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. ईरान ने तनाव कम करने और बातचीत आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ट्रंप ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया.
फ्लाईदुबई की दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में को-पायलट की तरफ से कथित तौर पर पायलट पर हमला किए जाने के मामले में भी ट्रंप से ईरान की भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया.
ईरान की भूमिका की संभावना से इनकार नहीं- ट्रंप
ट्रंप ने संकेत दिया कि उन्हें मिली जानकारी के आधार पर वह ईरान की भूमिका की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मामले पर अभी काम चल रहा है. इसके अलावा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि घटना में ईरान का हाथ था.
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