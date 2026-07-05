'हम एक बार में ही उन्हें खत्म कर सकते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ तो ट्रंप ने दी ईरान को धमकी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने दावा किया कि अगर अमेरिका चाहे तो सिर्फ 'एक ही वार' में ईरान के बचे हुए पूरे शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर सकता है. हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वह चाहता है कि ईरान के साथ बातचीत का रास्ता खुला रहे.

'एक ही वार में सबको खत्म कर सकते हैं'

न्यूज वेबसाइट Axios से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान के शीर्ष नेता इस समय पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में एक साथ मौजूद हैं. उन्होंने कहा, 'वे सभी वहां मौजूद हैं. एक ही वार में हम सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं.'