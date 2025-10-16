'200 फीसदी टैरिफ लगा दूंगा...', भारत-पाकिस्तान का नाम लेकर अब क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति लंबे वक्त से नोबेल प्राइज पर नजर गड़ाए बैठे थे, लेकिन उन्हें नोबेल नहीं मिला. ट्रंप इस बात से काफी निराश हुए. उन्होंने भारत-पाकिस्तान को लेकर दावा किया था कि उनकी वजह से दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ था. अब ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि दुनिया में आठ युद्ध रुकवाए, फिर भी नजरअंदाज कर दिया गया.

ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने टैरिफ का नाम लेकर कर कई युद्ध टाले हैं. उन्होंने उदाहरण के तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का जिक्र किया. 'एनडीटीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत जोरदार मुकाबला चल रहा था और सात विमान नष्ट हो गए थे. उन्होंने कहा, ''मैंने कहा कि जब तक आप युद्ध नहीं रोकेंगे, हम आपके सामान पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे. मैंने दोनों नेताओं से बात की. मैं दोनों को पसंद करता हूं. और अगले दिन मुझे कहा गया कि उन्होंने तनाव कम करने का फैसला कर लिया.''

युद्ध रुकवाना ट्रंप का पसंदीदा काम

ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें युद्ध रोकना पसंद है और वे ऐसे कदम के पक्ष में रहते हैं जो टकराव को रोकें. उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि किसी राष्ट्रपति ने एक भी युद्ध रोका है. मैंने आठ महीनों में आठ युद्ध रोके. क्या मुझे नोबेल पुरस्कार मिला? नहीं...लेकिन मुझे लगता है कि अगला साल बेहतर होगा. लेकिन आप जानते हैं कि मुझे किस बात की परवाह है? मैंने शायद सैकड़ों-लाखों लोगों की जान बचाई है.''

हमास-इजरायल के बीच ट्रंप ने रुकवाया युद्ध

ट्रंप ने हाल ही में इजरायल और हमास के बीच लंबे वक्त से चल रहे युद्ध की मध्यस्थता की. ट्रंप के 20 पॉइंट के शांति प्रस्ताव ने हमास और इजरायल के बीच युद्ध रुकवा दिया. इसके पहले फेज में बंधकों की रिहाई शामिल थी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कहा था कि उनकी वजह से भारत-पाक ने तनाव खत्म करने पर सहमति जताई थी.