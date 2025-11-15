(Source: ECI | ABP NEWS)
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
Donald Trump: अमेरिका में किराना कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को ट्रंप की टैरिफ नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप अभी भी यह दावा करते हैं कि अमेरिका में कोई महंगाई नहीं है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में कई चीजों पर लगे टैरिफ को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. ट्रंप ने शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत बीफ, कॉफी और ट्रॉपिकल फलों सहित कई तरह के सामानों पर लगाए गए टैरिफ को खत्म कर दिया गया है. ट्रंप की ओर से यह कदम उपभोक्ताओं के बढ़ते दबाव के जवाब में उठाया गया है, जो लगातार बढ़ती कीमतों और महंगाई से परेशान हैं.
ट्रंप का यह फैसला उस वक्त सामने आया है, जब इस महीने हुए ऑफ-ईयर चुनावों में मतदाताओं ने आर्थिक चिंताओं को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया था और देश के ज्वलंत आर्थिक मुद्दों के चलते वर्जीनिया और न्यू जर्सी में रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है.
200 से ज्यादा सामानों से हटाया टैरिफ
राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी कर 200 से ज्यादा खाद्य उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को वापस ले लिया है. इनमें कॉफी, बीफ, केला और ऑरेंज जूस शामिल है. अमेरिका में बढ़ती महंगाई और किराना कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को ट्रंप की टैरिफ नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप अभी भी यह दावा करते हैं कि अमेरिका में कोई महंगाई नहीं है.
ट्रंप ने इस साल अप्रैल महीने में ज्यादातर देशों से आने वाले आयात पर टैरिफ लगा दिए थे. हालांकि, ट्रंप और उनकी सरकार ने लंबे समय से यह कहते आ रहे हैं कि टैरिफ से उपभोक्ताओं की कीमतें नहीं बढ़ती है, जबिक आर्थिक विशेषज्ञ ने इसके बिल्कुल उलटा सबूत पेश कर रहे हैं.
अमेरिका में बीफ की बढ़ती कीमतें चिंता का कारण
अमेरिका में बीफ की कीमतों में बढ़ोत्तरी विशेष रूप से चिंता का विषय रही है और ट्रंप पहले ही इस ओर इशारा कर चुके थे कि वे इसे कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे. वहीं, बीफ के सबसे बड़े निर्यातक ब्राजील से आयात होने वाले सामानों पर लगाए गए टैरिफ भी इसकी कीमतों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण रहा है.
