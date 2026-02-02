हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-Iran Tension: ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका! खामेनेई की चेतावनी के बाद भी ट्रंप को नहीं आया गुस्सा, बताया टारगेट

US-Iran Tension: ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका! खामेनेई की चेतावनी के बाद भी ट्रंप को नहीं आया गुस्सा, बताया टारगेट

ईरान की चेतावनी के बाद भी ट्रंप को डील की उम्मीद है. इस बीच खामेनेई ने अमेरिकी हमले पर क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी दे दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 02 Feb 2026 07:28 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान की कड़ी चेतावनी के कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें अब भी तेहरान के साथ समझौते की उम्मीद है. बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं के बीच ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका कूटनीति को प्राथमिकता दे रहा है, हालांकि सभी विकल्प खुले रखे गए हैं.

Fox News की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता के बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इस तरह की बातें स्वाभाविक हैं. ट्रंप ने आगे कहा कि वह ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? इस माहौल में तो वह यही कहेंगे.

कूटनीति पर जोर, लेकिन चेतावनी भी बरकरार

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार बातचीत पर ध्यान दे रही है और उनका लक्ष्य ऐसा समझौता करना है, जिससे ईरान के पास परमाणु हथियार न हों. उन्होंने यह भी कहा कि अगर समझौता नहीं होता, तो आगे की स्थिति साफ हो जाएगी. ट्रंप ने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए कोई स्वीकार्य समाधान निकल सकता है. उनके मुताबिक, ऐसा समझौता संभव है जो परमाणु हथियारों के बिना हो और सभी पक्षों के लिए संतोषजनक हो.

ईरान में विरोध प्रदर्शन और अमेरिकी दबाव

यह बयान ऐसे समय आया है, जब ईरान में पिछले कई हफ्तों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. ये प्रदर्शन दिसंबर के अंत में आर्थिक परेशानियों और जीवनयापन की कठिनाइयों के कारण शुरू हुए थे, लेकिन बाद में यह 1979 की क्रांति के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गए. इन प्रदर्शनों पर ईरानी सुरक्षाबलों की कड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें हजारों लोगों की मौत और गिरफ्तारी की खबरें सामने आईं. इसके बाद अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा दी और ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर परमाणु समझौते से इनकार किया गया या प्रदर्शनकारियों पर हिंसा जारी रही तो हस्तक्षेप किया जा सकता है.

खामेनेई की चेतावनी से बढ़ा तनाव

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार (1 फरवरी 2026) को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो यह पूरा क्षेत्र युद्ध का रूप ले सकता है. उन्होंने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को अमेरिका और इजरायल समर्थित तख्तापलट करार दिया. खामेनेई ने कहा कि ईरानी जनता किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईरान किसी देश पर हमला करने की पहल नहीं करेगा, लेकिन किसी भी आक्रमण का कड़ा जवाब दिया जाएगा.

बातचीत का रास्ता अब भी साफ नहीं

दोनों देशों की ओर से बातचीत को लेकर मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका से गंभीरता से बात कर रहा है. वहीं ईरानी अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि बातचीत की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है. हालांकि ईरान का कहना है कि वह “निष्पक्ष” बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी रक्षा क्षमताओं पर किसी तरह की पाबंदी स्वीकार नहीं करेगा.

ये भी पढ़ें: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आहट! खाड़ी देशों में डिफेंस सिस्टम की तैनाती, मीडिल ईस्ट में क्यों बजे सायरन?

Published at : 02 Feb 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Iran Khamenei DONALD Trump #iran US-Iran Tension
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
इंडिया
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
बजट
Union Budget 2026: मेडिकल टूरिज्म से लेकर रिवाइज्ड ITR तक… बजट 2026 में क्या अच्छा हुआ और क्यों मिली निराशा
मेडिकल टूरिज्म से लेकर रिवाइज्ड ITR तक… बजट 2026 में क्या अच्छा हुआ और क्यों मिली निराशा
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
इंडिया
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
बजट
Union Budget 2026: मेडिकल टूरिज्म से लेकर रिवाइज्ड ITR तक… बजट 2026 में क्या अच्छा हुआ और क्यों मिली निराशा
मेडिकल टूरिज्म से लेकर रिवाइज्ड ITR तक… बजट 2026 में क्या अच्छा हुआ और क्यों मिली निराशा
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 10: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई, तोड़ा 'कल्कि2898 एडी' से 'आरआरआर' का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से होकर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से होकर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
हेल्थ
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
शिक्षा
CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया
CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget