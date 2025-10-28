'7 नए और खूबसूरत जेट मार गिराए गए', ट्रंप ने फिर दोहराया भारत-PAK के बीच सीजफायर कराने का दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का एक बार फिर दावा किया है. जापान दौरे पर पहुंचे ट्रंप ने कहा कि उन्होंने टैरिफ को हथियार बनाकर दो परमाणु संपन्न देशों के बीच जंग रोकी. यूएस राष्ट्रपति ने कहा कि इस जंग में सात नए और खूबसूरत विमान मार गिराए गए. हालांकि हमेशा की तरह उन्होंने ये नहीं बताया कि ये किस देश के विमान मार गिराए गए.

जापान में अमेरिकी सैनिकों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और मैंने जितने भी युद्ध रोके, वे सब टैरिफ की वजह से थे. सच कहूं तो व्यापार और टैरिफ के जरिए मैंने दुनिया के लिए बहुत बड़ी सेवा की. अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें तो वे उस वक्त आपस में भिड़ रहे थे.'

मोदी और PAK के फील्ड मार्शल से की बात: ट्रंप

ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख से साफ कहा था, 'अगर आप लोग जंग करेंगे तो हम आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे.' यूएस राष्ट्रपति ने कहा कि उस समय दोनों परमाणु संपन्न देश एक-दूसरे से भिड़ने को तैयार थे और 'सात खूबसूरत नए विमान गिरा दिए गए थे.' ट्रंप के मुताबिक, उनकी सख्त चेतावनी के बाद ही हालात काबू में आए.

🇺🇸 U.S. President #Trump: Seven brand-new beautiful planes were shot down pic.twitter.com/LjPtgxNAcG — MARKHOR 𓄅 (@MarkhorTweet) October 28, 2025

ट्रंप बोले-'मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए'

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया के आठ बड़े संघर्षों को टैरिफ नीति से सुलझाया और भारत-पाकिस्तान युद्ध रोकने में उनके योगदान के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए. उन्होंने कहा, 'अगर मैंने उस वक्त कदम नहीं उठाया होता, तो एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता था.'



भारत ने ट्रंप के दावे को किया खारिज

भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को लगातार पूरी तरह खारिज कर चुका है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने का फैसला दोनों देशों के सीधे राजनयिक संपर्कों से हुआ और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी.