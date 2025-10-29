हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'...तो फिर हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे', साउथ कोरिया में ट्रंप ने फिर लिया भारत-PAK सीजफायर कराने का क्रेडिट

Donald Trump: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने PM मोदी को फोन पर कहा था कि हम आपके साथ व्यापार समझौता नहीं कर सकते. आप पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो हम फिर व्यापार नहीं करेंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 29 Oct 2025 06:11 PM (IST)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें बहुत ही उम्दा, प्रभावशाली और बेहद सख्त व्यक्ति बताया. वहीं, दूसरी ओर भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर एक बार फिर टिप्पणी करते हुए दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच हाल में हुई सैन्य झड़प रुकवाई थी. इससे कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि सात से 10 मई के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सात बिल्कुल नए विमान मार गिराए गए थे.

ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के सीईओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही उम्दा व्यक्ति हैं, वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें आप अपने पिता की छवि देखते हैं. वह बहुत प्रभावी हैं. वह बहुत सख्त हैं.’

PM मोदी के साथ बातचीत पर बोले ट्रंप

ट्रंप जापान से बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) की सुबह दक्षिण कोरिया पहुंचे, जो एशिया के तीन देशों की उनकी यात्रा का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि उनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ बेहतरीन संबंध हैं और यह दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने के लिए व्यापार का सहारा लिया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया. मैंने कहा कि हम आपके साथ व्यापार समझौता नहीं कर सकते. उन्होंने (मोदी ने) कहा, नहीं, नहीं, हमें व्यापार करना चाहिए. मैंने कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते आप पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो हम फिर व्यापार नहीं करेंगे.’

ट्रंप ने की आसिम मुनीर की तारीफ

इसके अलावा, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की भी तारीफ की और उन्हें बेहतरीन योद्धा और अच्छा इंसान बताया. उन्होंने कहा, ‘फिर मैंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को फोन किया. मैंने कहा कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे क्योंकि आप भारत से लड़ रहे हैं और आप जानते हैं कि आप दोनों परमाणु राष्ट्र हैं. उन्होंने (मुनीर ने) कहा कि नहीं, नहीं, आप हमें लड़ने दीजिए. दोनों (मोदी और मुनीर) ने यही कहा.’ ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों के नेताओं ने उन्हें दो दिन बाद फोन कर संघर्ष रोकने की बात कही.

उन्होंने कहा, ‘महज दो दिन बाद उन्होंने फोन किया और कहा कि हम समझ गए हैं और उन्होंने लड़ाई रोक दी. क्या यह अद्भुत नहीं है? अब आप सोचिए कि क्या (पूर्व राष्ट्रपति) जो बाइडन ऐसा कर पाते?’

ट्रंप ने टोक्यो में दिया था अलग बयान

हालांकि, इन टिप्पणियों से कुछ घंटे पहले जापान की राजधानी टोक्यो में ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने सिर्फ 24 घंटे में युद्ध रुकवा दिया था. ट्रंप अक्सर अपने बयानों में विरोधाभास के लिए जाने जाते हैं. टोक्यो में मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को कारोबारियों के साथ रात्रिभोज के दौरान ट्रंप ने कहा, ‘सात विमान गिरा दिए गए थे, सात ब्रांड न्यू, खूबसूरत विमान और वे दो बड़ी परमाणु शक्तियां आपस में भिड़ रही थीं.’

भारत ने पाकिस्तान में किया था ऑपरेशन सिंदूर

उल्लेखनीय है कि 10 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल संघर्षविराम पर सहमति जताई है. उन्होंने दावा किया था कि यह वाशिंगटन की मध्यस्थता में देर रात तक चली वार्ता के बाद संभव हुआ. तब से ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को सुलझाने में मदद की.

भारत ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम पर समझौता दोनों देशों की सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच सीधी बातचीत के जरिए हुआ था. भारत ने सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया. यह 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे. भारत और पाकिस्तान चार दिन तक चले ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद 10 मई को संघर्ष समाप्त करने पर राजी हुए.

Published at : 29 Oct 2025 06:11 PM (IST)
South Korea Pakistan PM Modi INDIA DONALD Trump
Embed widget