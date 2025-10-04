अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष खत्म करने और मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने के लिए पीस प्लान पेश किया है, जिसे हमास की ओर से भी स्वीकार कर लिया गया है. व्हाइट हाउस की तरफ से शेयर किए गए वीडियो संदेश में ट्रंप ने कहा कि यह समझौता कई देशों के सहयोग से संभव हो सका है. उन्होंने कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन का विशेष आभार व्यक्त किया.

ट्रंप ने कहा कि यह दिन ऐतिहासिक है और उन्होंने बंधकों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद जताई. हालांकि, उन्होंने माना कि कुछ बंधकों की हालत गंभीर हो सकती है. व्हाइट हाउस के मुताबिक, यह शांति योजना ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बैठक के बाद तैयार हुई है.

President Donald J. Trump shares a powerful message in response to Hamas' statement regarding his peace plan:



"Very importantly, I look forward to having the hostages come home." pic.twitter.com/RZArVNcXc9 — The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025

क्या है गाजा पीस प्लान?

गाजा को आतंकवाद और कट्टरपंथ से मुक्त किया जाएगा. गाजा के पुनर्विकास की योजना लागू होगी ताकि स्थानीय लोग बेहतर जीवन जी सकें. दोनों पक्षों के सहमत होने पर युद्ध तुरंत समाप्त होगा. इजरायली सेना बंधकों की रिहाई के लिए सहमत रेखा तक लौटेगी. हवाई हमले और तोपखाने की बमबारी सहित सभी सैन्य अभियान रोक दिए जाएंगे. धीरे-धीरे इजरायली सेना की पूर्ण वापसी की प्रक्रिया लागू होगी.

ट्रंप के प्लान पर क्या बोला हमास?

हमास ने ट्रंप के पीस प्लान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्वीकार कर लिया है, जिनमें इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा से प्रशासन को छोड़ना शामिल है. हमास ने प्रस्ताव दिया है कि लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों और मारे गए गाजावासियों के शवों के बदले 48 बंधकों की रिहाई की जाएगी. इन 48 बंधकों में से लगभग 20 के जीवित होने की संभावना है. हमास ने कहा है कि वह इस मामले पर मध्यस्थों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करने को तैयार है.

PM मोदी समेत दुनिया के नेताओं ने की ट्रंप की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं ने मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कोशिशों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का तारीफ की है. पीएम मोदी ने कहा कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व का स्वागत करते हैं क्योंकि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति दिखाई दे रही है. बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखे जा सकते हैं. भारत सभी प्रयासों का लगातार समर्थन करता रहेगा, जो एक स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में काम कर रहे हैं. भारत के अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, कतर के अमीर समेत दुनिया के कई देशों ने ट्रंप की सराहना की है.

यह भी पढ़ें- इजरायल-हमास डील पर PM मोदी ने की ट्रंप की तारीफ, फ्रांस-ब्रिटेन से लेकर कतर तक के नेताओं का भी आया रिएक्शन