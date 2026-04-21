Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य पर किए जा रहे हैं दावे।

ईरान युद्ध के तनाव का असर व्यवहार और शारीरिक गतिविधि पर।

खड़े होने की शैली और हाथों के लटकने पर विशेष ध्यान।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ: तस्वीरों से सेहत का सटीक अंदाजा लगाना गलत।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के दावे किए जाते हैं. फिर चाहे वह ट्रंप की एक मुद्दे पर कई तरह की बयानबाजी हो, उनका व्यवहार या उनकी भाषा हो, लेकिन इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर दावे किए जा रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने 79 साल की उम्र में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी दोबारा संभाली है, इससे वह देश के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपतियों की गिनती में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनके उम्र के इस पड़ाव के कारण भी उनकी सेहत को लेकर कई बार दावे किए जा चुके हैं.

सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है. वह ईरान युद्ध के कारण बेहद तनाव में हैं, जिसका असर उनके व्यवहार और शारीरिक गतिविधि में नजर आ रही है. खास तौर पर उनके खड़े होने के स्टाइल और उनके हाथों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है.

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सोशल मीडिया पर ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर हो रही चर्चा

🚨‼️ BREAKING: A photo of President Trump standing wide-legged in a strong power stance while answering reporters has gone massively viral, with the low camera angle creating an unfortunate and highly noticeable bulge in his pants. The image has sparked endless jokes, memes, and… pic.twitter.com/K0zE2WEjr2 — Charley Griffin (@number3isctg) April 19, 2026

सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें सामने आईं हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दोनों पैरों के बीच बड़ा गैप लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान उनके दोनों हाथ बेतरतीब लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक वीडियो क्लिप में वह लंगड़ाकर चलते भी दिखाई दिए हैं. लोगों का कहना है कि हो सकता है ट्रंप को बॉडी बैलेंस करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो या फिर उनके पैरों में सूजन की दिक्कत हो. हालांकि, उम्र के इस पड़ाव में स्वास्थ्य में ऐसी समस्याओं का नजर आना आम बात होती है. जिसमें व्यक्ति को सीधा होकर चलने में दिक्कत आती है या फिर उसका शरीर थोड़ा ढीला नजर आने लगता है.

उम्र के हिसाब से ट्रंप की स्थिति सामान्य

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की तस्वीरें या वीडियो देखकर उसकी हेल्थ की सटीक स्थिति को समझा नहीं जा सकता है. बिना क्लीनिकल चेकअप के ऐसे अंदाजा लगाना पूरी तरह से गलत भी साबित हो सकता है. हालांकि, ट्रंप की उम्र को देखते हुए ऐसे लक्षण बिल्कुल सामान्य बात है. कई बार लंबे समय तक जूते पहने रहने से या फिर अर्थराइटिस की वजह से भी व्यक्ति को खड़े में दिक्कतें होती हैं.

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