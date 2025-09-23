अमेरिका के टेक्सास में स्थापित 90 फुट ऊंची भगवान हनुमान की मूर्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. टेक्सास रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंकन ने इस मूर्ति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है और यहां 'झूठे देवता की मूर्ति' की कोई जगह नहीं है.

डंकन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मूर्ति का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की मूर्ति क्यों बना रहे हैं? हम एक CHRISTIAN राष्ट्र हैं.” डंकन, जो सीनेट चुनाव लड़ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आगे बाइबल का हवाला देते हुए कहा, “तुम मेरे अलावा किसी और भगवान को नहीं मानोगे. तुम अपने लिए कोई प्रतिमा या आकाश, धरती या समुद्र में किसी भी चीज की छवि नहीं बनाओगे.”

सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध

डंकन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भारी विरोध देखने को मिला. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने उनके बयान को हिंदू विरोधी और भड़काऊ बताते हुए रिपब्लिकन पार्टी से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. फाउंडेशन ने सवाल उठाया कि क्या टेक्सास GOP अपने उम्मीदवार पर कार्रवाई करेगा, जो खुलेआम भेदभावपूर्ण बयान दे रहा है और अमेरिका के संविधान के पहले संशोधन (धार्मिक स्वतंत्रता) का अपमान कर रहा है.

नेटिजन्स ने दिया जवाब

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने रिपब्लिकन नेता को याद दिलाया कि अमेरिकी संविधान सभी धर्मों को मानने और उनका पालन करने की स्वतंत्रता देता है. एक यूजर जॉर्डन क्राउडर ने लिखा, “सिर्फ इसलिए कि आप हिंदू नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं कि यह झूठा है. वेद, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2000 साल पहले लिखे गए थे और असाधारण ग्रंथ हैं. इनमें ईसाई धर्म पर भी असर दिखता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उस धर्म का सम्मान करें जिसने आपके धर्म को भी प्रभावित किया.”

अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा

साल 2024 में अनावरण की गई यह मूर्ति 'स्टैच्यू ऑफ यूनियन' के नाम से जानी जाती है. इसे श्री चिन्जीयार स्वामीजी की परिकल्पना में बनाया गया था और यह अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है. यह भव्य प्रतिमा टेक्सास के श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर (शुगरलैंड) में स्थापित है.

