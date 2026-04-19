व्हाइट हाउस में बर्गर मंगाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने दी सफाई, कहा-'ये सब दिखावे और प्रचार के लिए...'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नो टैक्स ऑन टिप पॉलिसी के एक साल पूरे होने के मौके पर ओवल ऑफिस में बर्गर मंगवाने की घटना को लेकर खुद प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राजनीति में कई बार ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, जो थोड़ी शर्मिंदगी भरी लगती हैं, लेकिन ये सब दिखावे और प्रचार के लिए किया जाता है. ट्रंप ने गुरुवार (16 अप्रैल 2026) को लास वेगास में एक रैली के दौरान इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति में इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं. उन्होंने माना कि यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इससे लोगों को फायदा भी मिलता है.

दरअसल, सोमवार को ऑनलाइन डिलिवरी कंपनी ‘डोरडैश’ की ओर से शैरोन सिमंस नाम की एक महिला ओवल ऑफिस में बर्गर और फ्राइज के दो बैग लेकर पहुंची थीं. व्हाइट हाउस ने कहा था कि नो टैक्स ऑन टिप पॉलिसी की वजह से सिमंस को करीब 11,000 अमेरिकी डॉलर की बचत हुई है. ट्रंप ने यह भी कहा कि इस तरह का प्रचार थोड़ा अलग और अजीब जरूर होता है. उन्होंने 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान की कुछ घटनाओं को भी याद किया. उन्होंने बताया कि उस समय वह एक बर्गर कंपनी में जाकर खुद फ्राइज परोसते दिखे थे और एक बार सुरक्षा जैकेट पहनकर प्रचार के लोगो वाले कचरा ट्रक में भी चढ़े थे. ट्रंप ने कहा कि उनकी प्रचार टीम कई बार ऐसे अजीब आइडिया लेकर आती है

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सोशल मीडिया पर काफी आलोचना

इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी हुई. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि शैरोन सिमंस ने पिछले साल जुलाई में कांग्रेस के सामने ‘टिप पर कर नहीं’ नीति के समर्थन में गवाही दी थी और खुद को नेवादा की रहने वाली बताया था. बाद में वह अरकंसास चली गईं और अब ऐसा माना जा रहा है कि वह इस हफ्ते सिर्फ एक दिन के लिए वाशिंगटन डीसी में डोरडैश ड्राइवर बनी थीं. हालांकि, ‘डोरडैश’ के प्रवक्ता जूलियन क्रॉली ने ‘एक्स’ पर कहा कि यह पूरा कार्यक्रम इस नीति के एक साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया था.

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