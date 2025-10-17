हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप क्या हटा देंगे चीन पर लगा टैरिफ? अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'ये टिकाऊ नहीं है'

ट्रंप क्या हटा देंगे चीन पर लगा टैरिफ? अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'ये टिकाऊ नहीं है'

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे अगले दो हफ्तों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और उन्हें लगता है कि चीन के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 17 Oct 2025 08:17 PM (IST)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को चीन पर लगाए गए टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है. चीन और अमेरिका के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच ट्रंप ने कहा कि चीन पर लगाए गए टैरिफ टिकाऊ नहीं है.

डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान उनके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली संभावित मुलाकात से पहले आई है. फॉक्स बिजनेस के साथ इंटरव्यू में जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या इस साल की शुरुआत में दोनों देशों की ओर से एक-दूसरे पर लगाए गए टैरिफ बराबर रह सकते हैं? इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ‘ये टैरिफ टिकाऊ नहीं है. लेकिन यही आंकड़ें हैं. यह चल सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया.’ उन्होंने कहा, ‘वे अगले दो हफ्तों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और उन्हें लगता है कि चीन के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा.'

हमेशा बढ़त की तलाश में रहता है चीन- ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस से कहा, ‘चीन हमेशा बढ़त हासिल करने की कोशिश में रहता है. मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है. अब देखते हैं आगे क्या होगा.’ वहीं, वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच इस टैरिफ विवाद ने चीनी सामानों पर अमेरिकी इंपोर्ट टैक्स को 145 परसेंट तक पहुंचा दिया है, जिससे वैश्विक आर्थिक मंदी को लेकर आशंकाएं बढ़ गईं हैं.

हालांकि, उन टैरिफ्स को 90 दिनों के समझौते के तहत रोक दिया गया था. चीन और अमेरिका के बीच इस समझौते को अगर बीच में नहीं बढ़ाया गया तो यह समझौते 10 नवंबर को खत्म होने वाला है.

डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दी धमकी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते चीनी सामानों पर 1 नवंबर, 2025 से 100 परसेंट अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और यहां तक कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली संभावित मुलाकात को रद्द करने पर भी विचार किया था. दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच यह बैठक इस महीने की आखिर में दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक को-ऑपरेशन समिट के दौरान होने की उम्मीद है.

ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान शी जिनपिंग को लेकर कहा, ‘मेरा उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल है. मुझे लगता है कि चीन के साथ सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन हमें एक निष्पक्ष समझौता चाहिए और यह पूरी तरह से निष्पक्ष ही होगा.’

Published at : 17 Oct 2025 08:17 PM (IST)
