हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran Protest: ईरान में खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप उतारेंगे अमेरिकी सेना? इन 5 संकेतों से समझिए

Iran Protest: ईरान में खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप उतारेंगे अमेरिकी सेना? इन 5 संकेतों से समझिए

Iran Protest: अमेरिका की ओर से आ रहे बयानों, सैन्य ब्रीफिंग्स और कूटनीतिक संकेतों ने इन अटकलों को हवा दे दी है कि अमेरिका ईरान में जारी घटनाक्रम में सीधा हस्तक्षेप करने पर विचार कर सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 11 Jan 2026 11:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ईरान इस वक्त पिछले कई सालों के सबसे अस्थिर दौर से गुजर रहा है. देशभर में सरकार-विरोधी प्रदर्शनों को शुरू हुए दो हफ्ते बीत चुके हैं, जिसमें अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के हस्तक्षेप की आशंका गहराती दिख रही है. अमेरिका की ओर से आ रहे बयानों, सैन्य ब्रीफिंग्स और कूटनीतिक संकेतों ने इन अटकलों को हवा दे दी है कि अमेरिका ईरान में जारी घटनाक्रम में सीधा हस्तक्षेप करने पर विचार कर सकता है.

ईरान के प्रदर्शनों में अमेरिकी हस्तक्षेप के 5 संकेत

  • राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का किया खुला समर्थन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में शासन के परिवर्तन की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खुलकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान की मदद के लिए तैयार है, जो पहले कभी न देखी गई आजादी की ओर देख रहा है. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, ‘ईरान आजादी की ओर देख रहा है, शायद पहले से कहीं ज्यादा. अमेरिका मदद के लिए पूरी तरह तैयार है!!!’ वहीं, सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी संभावित अमेरिकी कार्रवाई को लेकर अटकलों को और तेज कर दिया.

  • क्या अमेरिका सैन्य विकल्प खुला रखे हुए है? ट्रंप को दी गई ब्रीफिंग

राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की रक्षा के लिए इस्लामिक रिपब्लिक पर हमला करने को तैयार हो सकते हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल के दिनों में ईरान को निशाना बनाने से जुड़े कई सैन्य विकल्पों पर ब्रीफ किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन विकल्पों में तेहरान के चुनिंदा ठिकानों पर लक्षित हमले शामिल हैं, जिनमें शासन की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा गैर-सैन्य ढांचा भी शामिल हो सकता है.

  • क्या अमेरिका ईरान पर हवाई हमलों की तैयारी कर रहा है?

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमलों पर विचार कर रहा है. हालांकि, वॉशिंगटन में इस पर अभी कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है.

  • अमेरिका के संभावित हस्तक्षेप को लेकर इजरायल हाई अलर्ट पर

राष्ट्रपति ट्रंप के आजादी वाले बयान के कुछ ही घंटों बाद इजरायल ने कहा कि वह अमेरिका के संभावित हस्तक्षेप को देखते हुए हाई अलर्ट पर है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, सप्ताह के आखिर में हुई इजरायली सुरक्षा बैठकों में शामिल तीन लोगों ने बताया कि इजरायल अमेरिका की ओर से ईरान में संभावित कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.

  • रजा पहलवी का संभावित वापसी का संकेत

ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, जो इस वक्त निर्वासन में हैं, ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन तेज करने की अपील की है और अपनी संभावित वापसी के संकेत भी दिए हैं. उन्होंने रविवार (11 जनवरी, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘आप लोग यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं. दुनिया भर में आपके हमवतन गर्व के साथ आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं और आप निश्चित रूप से टीवी पर उनकी व्यापक मौजूदगी की तस्वीरें देख रहे हैं. आज पूरी दुनिया आपकी राष्ट्रीय क्रांति के साथ खड़ी है.’

यह भी पढ़ेंः जम्मू में LoC के पास डिटेक्ट हुआ सैटेलाइट फोन, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन

Published at : 11 Jan 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
America US Army Iran ISRAEL DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास इतने फिदायीन अगर बता दिया तो दुनिया में तहलका मच जाएगा', पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो वायरल
'हमारे पास इतने फिदायीन अगर बता दिया तो दुनिया में तहलका मच जाएगा', आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो वायरल
महाराष्ट्र
मुंबई: 'बड़े उद्योगों को महाराष्ट्र से बाहर ले जाना ही BJP का योगदान', आदित्य ठाकरे ने कसा तंज
मुंबई: 'बड़े उद्योगों को महाराष्ट्र से बाहर ले जाना ही BJP का योगदान', आदित्य ठाकरे ने कसा तंज
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
क्रिकेट
शतक से चूके विराट कोहली, लेकिन तोड़ डाले 5 बड़े रिकॉर्ड; न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बनाया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
शतक से चूके विराट कोहली, लेकिन तोड़ डाले 5 बड़े रिकॉर्ड; न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बनाया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
Advertisement

वीडियोज

BMC Election: Maharashtra में 'बुर्के वाली प्रधानमंत्री' पर गरमाया माहौल.. | Asaduddin Owaisi
Bengal Politics: फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क.. ममता ने छीनकर लिया बड़ा रिस्क ! | TMC Protest | ED Raid
Janhit: हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष...पीएम मोदी को उन्हीं की भाषा में देगा चुनौती? | Romana Isar Khan
Janhit: 2026 में मुमकिन...मुसलमान प्रधानमंत्री बन पाएगा? | Asaduddin Owaisi | Election 2026
Janhit: Owaisi के मुस्लिम PM वाले बयान ने खड़ा कर दिया हंगामा! | Asaduddin Owaisi | Maharashtra News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास इतने फिदायीन अगर बता दिया तो दुनिया में तहलका मच जाएगा', पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो वायरल
'हमारे पास इतने फिदायीन अगर बता दिया तो दुनिया में तहलका मच जाएगा', आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो वायरल
महाराष्ट्र
मुंबई: 'बड़े उद्योगों को महाराष्ट्र से बाहर ले जाना ही BJP का योगदान', आदित्य ठाकरे ने कसा तंज
मुंबई: 'बड़े उद्योगों को महाराष्ट्र से बाहर ले जाना ही BJP का योगदान', आदित्य ठाकरे ने कसा तंज
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
क्रिकेट
शतक से चूके विराट कोहली, लेकिन तोड़ डाले 5 बड़े रिकॉर्ड; न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बनाया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
शतक से चूके विराट कोहली, लेकिन तोड़ डाले 5 बड़े रिकॉर्ड; न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बनाया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
ओटीटी
OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर होगी खूब 'मस्ती', 'तस्करी' समेत ये फिल्में-सीरीज भी होंगी रिलीज
इस हफ्ते OTT पर होगी 'मस्ती', 'तस्करी' समेत ये फिल्में-सीरीज भी होंगी रिलीज
विश्व
लंदन में दौड़ते हुए ईरानी दूतावास की बालकनी पर चढ़ा युवक, मुस्लिम क्रांति से पहले का लगा दिया झंडा, देखें वीडियो
लंदन में दौड़ते हुए ईरानी दूतावास की बालकनी पर चढ़ा युवक, इस्लामिक क्रांति से पहले का लगा दिया झंडा, Video
ट्रेंडिंग
नाम में भिखारी और काम बादशाहों वाला, पठानकोट के राजू भिखारी ने गरीबों को बांटे 500 कंबल, हैरान इंटरनेट
नाम में भिखारी और काम बादशाहों वाला, पठानकोट के राजू भिखारी ने गरीबों को बांटे 500 कंबल, हैरान इंटरनेट
यूटिलिटी
बाइक सर्विस की सही टाइमिंग क्या है? गलती की तो होगा भारी नुकसान
बाइक सर्विस की सही टाइमिंग क्या है? गलती की तो होगा भारी नुकसान
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget