ईरान इस वक्त पिछले कई सालों के सबसे अस्थिर दौर से गुजर रहा है. देशभर में सरकार-विरोधी प्रदर्शनों को शुरू हुए दो हफ्ते बीत चुके हैं, जिसमें अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के हस्तक्षेप की आशंका गहराती दिख रही है. अमेरिका की ओर से आ रहे बयानों, सैन्य ब्रीफिंग्स और कूटनीतिक संकेतों ने इन अटकलों को हवा दे दी है कि अमेरिका ईरान में जारी घटनाक्रम में सीधा हस्तक्षेप करने पर विचार कर सकता है.

ईरान के प्रदर्शनों में अमेरिकी हस्तक्षेप के 5 संकेत

राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का किया खुला समर्थन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में शासन के परिवर्तन की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खुलकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान की मदद के लिए तैयार है, जो पहले कभी न देखी गई आजादी की ओर देख रहा है. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, ‘ईरान आजादी की ओर देख रहा है, शायद पहले से कहीं ज्यादा. अमेरिका मदद के लिए पूरी तरह तैयार है!!!’ वहीं, सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी संभावित अमेरिकी कार्रवाई को लेकर अटकलों को और तेज कर दिया.

क्या अमेरिका सैन्य विकल्प खुला रखे हुए है? ट्रंप को दी गई ब्रीफिंग

राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की रक्षा के लिए इस्लामिक रिपब्लिक पर हमला करने को तैयार हो सकते हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल के दिनों में ईरान को निशाना बनाने से जुड़े कई सैन्य विकल्पों पर ब्रीफ किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन विकल्पों में तेहरान के चुनिंदा ठिकानों पर लक्षित हमले शामिल हैं, जिनमें शासन की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा गैर-सैन्य ढांचा भी शामिल हो सकता है.

क्या अमेरिका ईरान पर हवाई हमलों की तैयारी कर रहा है?

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमलों पर विचार कर रहा है. हालांकि, वॉशिंगटन में इस पर अभी कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है.

अमेरिका के संभावित हस्तक्षेप को लेकर इजरायल हाई अलर्ट पर

राष्ट्रपति ट्रंप के आजादी वाले बयान के कुछ ही घंटों बाद इजरायल ने कहा कि वह अमेरिका के संभावित हस्तक्षेप को देखते हुए हाई अलर्ट पर है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, सप्ताह के आखिर में हुई इजरायली सुरक्षा बैठकों में शामिल तीन लोगों ने बताया कि इजरायल अमेरिका की ओर से ईरान में संभावित कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.

रजा पहलवी का संभावित वापसी का संकेत

ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, जो इस वक्त निर्वासन में हैं, ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन तेज करने की अपील की है और अपनी संभावित वापसी के संकेत भी दिए हैं. उन्होंने रविवार (11 जनवरी, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘आप लोग यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं. दुनिया भर में आपके हमवतन गर्व के साथ आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं और आप निश्चित रूप से टीवी पर उनकी व्यापक मौजूदगी की तस्वीरें देख रहे हैं. आज पूरी दुनिया आपकी राष्ट्रीय क्रांति के साथ खड़ी है.’

