ट्रंप का एक और बड़ा झटका! अब इस पर लगा दिया 100 परसेंट टैरिफ, जानें भारत पर पड़ेगा क्या असर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (29 सितंबर, 2025) को पूरी दुनिया को एक बड़ा झटका दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से बाहर बनी फिल्मों पर 100 परसेंट टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. भारत में बनने वाली फिल्मों पर भी ये 100 परसेंट टैरिफ लागू होगा. इसे भारतीय सिनेमा उद्योग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

बीते कुछ सालों में अमेरिका में भारतीय फिल्मों का बिजनेस करीब 20 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. 100 परसेंट टैरिफ लगने से भारतीय फिल्मों से होने वाली कमाई भी भारी गिरावट आएगी. कोरोना महामारी के आने के पहले अमेरिका में भारतीय फिल्मों का बाजार करीब 8 मिलियन डॉलर का ही था. महामारी के खत्म होने के बाद ये तेजी से बढ़कर करीब 20 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है.

फैसले को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति ने क्या दिया बयान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस फैसले को लेकर सोमवार (29 सितंबर, 2025) को एक बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे फिल्म बनाने का बिजनेस दूसरे देशों ने चुरा लिया है, ठीक उसी तरह से जैसे किसी बच्चे से कैंडी छीन ली जाती है. कैलिफोर्निया अपने कमजोर और अयोग्य गवर्नर के कारण सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है! इसलिए इस लंबे समय से चले आ रहे और कभी न खत्म होने वाली समस्या को हल करने के लिए मैं अमेरिका के बाहर बनाई गई सभी फिल्मों पर 100 परसेंट टैरिफ लगाने जा रहा हूं. इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!’

अमेरिका में बढ़ी भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता

अमेरिका में पिछले कुछ समय से भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता में काफी बढ़ोत्तरी हुई है. चाहे वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म हो या साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कोई फिल्म, इनमें से कई फिल्में वहां अच्छी कमाई कर रही हैं. लेकिन अब ट्रंप की इस नई घोषणा के बाद अमेरिका में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्मों को नुकसान हो सकता है.