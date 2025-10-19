हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्ववॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग

वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन, शिक्षा और सुरक्षा नीतियों के खिलाफ नो किंग्स आंदोलन ने दुनिया भर में जोर पकड़ लिया है. इसमें लंदन, वॉशिंगटन, मैड्रिड और कई शहरों में हजारों लोग जुट गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 19 Oct 2025 07:23 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विरोध में एक बड़ा वैश्विक आंदोलन शुरू हो गया है. इस अभियान का नाम 'No Kings' रखा गया है, जिसका मतलब है, हम किसी राजा को नहीं मानते. यह आंदोलन अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक फैल चुका है.

लंदन में शनिवार (18 अक्तूबर 2025) को  अमेरिकी दूतावास के बाहर सैकड़ों लोग ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ इकट्ठा हुए. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे राष्ट्रपति की बढ़ती तानाशाही बिहेविशयर और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरे के विरोध में खड़े हैं.

लंदन से शुरू हुआ विरोध, दुनिया तक फैला असर

लंदन की यह रैली नो किंग्स अभियान का पहला चरण मानी जा रही है. इसी के साथ दुनिया भर में करीब 2,600 से अधिक प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं. स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे शहरों में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया. वहीं अमेरिका में न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और शिकागो में हजारों लोगों ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर नाराजगी जताई.

लोगों ने कहा–'लोकतंत्र किसी का निजी साम्राज्य नहीं'

अभियान से जुड़ी संगठन इंडिविजिबल की सह-संस्थापक लीह ग्रीनबर्ग ने कहा कि यह प्रदर्शन लोकतंत्र की रक्षा के लिए है. उनका कहना था कि हमारे पास राजा नहीं हैं यह विचार ही अमेरिकी संविधान की आत्मा है. यह आंदोलन इस बात का संदेश देता है कि नागरिकों को फिर से अपनी आवाज उठानी होगी.

अमेरिका में बढ़ी हलचल और सुरक्षा

अमेरिका के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण मार्च किया. वर्जीनिया में सैकड़ों लोग वॉशिंगटन डीसी की ओर बढ़े और अर्लिंग्टन कब्रिस्तान के पास जमा हुए. आयोजकों ने बताया कि इस अभियान को 300 से अधिक सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है. अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) ने भी हजारों स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया है ताकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे.

नेताओं और हस्तियों ने दिया समर्थन

अमेरिका के प्रगतिशील नेता बर्नी सैंडर्स, एलेक्ज़ेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ और हिलेरी क्लिंटन ने भी इस अभियान का समर्थन किया. कई मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर नो किंग्स हैशटैग के साथ एकता का संदेश दिया. कुछ महीनों पहले ट्रंप के जन्मदिन के समय भी इसी तरह के विरोध हुए थे, जिनमें लाखों लोग शामिल हुए थे.

ट्रंप बोले – 'मैं राजा नहीं हूं'

ट्रंप ने विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें राजा कहना गलत है. उन्होंने यह भी कहा कि ये प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित हैं और देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं. रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने भी इन विरोधों को एंटी-अमेरिका कैंपेन बताते हुए आलोचना की.

लोगों की आवाज को फिर से मिला मंच

अमेरिकी समाजशास्त्री डाना फिशर का मानना है कि नो किंग्स अभियान हाल के वर्षों में सबसे बड़ा जन आंदोलन साबित हो सकता है. उनका कहना है कि यह केवल ट्रंप की नीतियों का विरोध नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की आवाज है, जो खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं. फिशर के अनुसार, इस आंदोलन में करीब तीन मिलियन से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, जो यह दिखाता है कि जनता अब खामोश नहीं रहेगी.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बीच तालिबान ने सीमा पर सुरक्षा की मजबूत, सेना और प्रशासन में किए बड़े बदलाव

Published at : 19 Oct 2025 07:23 AM (IST)
Tags :
Donald Trump London DONALD Trump WORLD NEWS IN HINDI US Embassy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत
ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली: सांसद आवास परिसर में लगी भीषण आग का जिम्मेदार कौन? निवासियों ने बताया कहां दिखी लापरवाही
दिल्ली: सांसद आवास परिसर में लगी भीषण आग का जिम्मेदार कौन? निवासियों ने बताया कहां दिखी लापरवाही
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Bihar Election 2025: महागठबंधन पर शाह का तंज! | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत
ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली: सांसद आवास परिसर में लगी भीषण आग का जिम्मेदार कौन? निवासियों ने बताया कहां दिखी लापरवाही
दिल्ली: सांसद आवास परिसर में लगी भीषण आग का जिम्मेदार कौन? निवासियों ने बताया कहां दिखी लापरवाही
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
बॉलीवुड
Thamma Screening: शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें स्टार्स की तस्वीरें
शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें तस्वीरें
शिक्षा
कहां से की है शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने पढ़ाई-लिखाई? जानें उनकी सैलरी और नेटवर्थ
कहां से की है शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने पढ़ाई-लिखाई? जानें उनकी सैलरी और नेटवर्थ
ट्रेंडिंग
अजीब पागल है ये... साड़ी में आग लगाकर बनाने लगी रील, वीडियो देख भड़के यूजर्स
अजीब पागल है ये... साड़ी में आग लगाकर बनाने लगी रील, वीडियो देख भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
Richest Village of India: यह है भारत का सबसे रईस गांव, राजाओं की तरह जीते हैं लोग
यह है भारत का सबसे रईस गांव, राजाओं की तरह जीते हैं लोग
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget