अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (5 नवंबर, 2025) को न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच पर पहला रिएक्शन दिया है. ट्रंप का यह बयान तब आया जब डेमोक्रेट नेता जोहराम ममदानी ने अपने विजय भाषण में सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को चुनौती दी थी.

ट्रंप ने बुधवार (5 नवंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया. इसमें ट्रंप ने एक प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘और अब यह शुरू होता है.’ दरअसल, न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने लोगों की जोरदार तालियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘डोनाल्ड ट्रंप, मैं जानता हूं कि आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ चार शब्द कहना चाहता हूं- आवाज तेज कर दीजिए!’

ट्रंप और ममदानी के बीच पुरानी अदावत!

अमेरिका के दोनों नेताओं के बीच यह बयानबाजी उस संभावित राजनीतिक टकराव की शुरुआत मानी जा रही है, जो प्रगतिशील विचारधारा वाले मेयर जोहरान ममदानी और रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आने वाले समय में और ज्यादा गहरा सकती है.

टक्कर देने के लिए दोनों नेताओं की तैयारी

लोकतांत्रिक सामाजिक कहने वाले जोहरान ममदानी ने लोगों से यह वादा किया है कि वे डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों और उनके तानाशाही रुझानों का पुरजोर विरोध करेंगे. वहीं. दूसरी ओर, राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ममदानी के नेतृत्व में न्यूयॉर्क सिटी की फेडरल फंडिंग में कटौती की जा सकती है.

ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में हासिल की जीत

डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने मंगलवार (4 नवंबर, 2025) को न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की. चुनाव में जीत के साथ ममदानी ने नया इतिहास रच दिया है. जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने वाले पहले मुस्लिम समुदाय के सदस्य हैं. यह चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के 9 महीने पहले अमेरिकी सत्ता में लौटने के बाद पहला बड़ा चुनाव था, जिसने डेमोक्रेटिक पार्टी में नई ऊर्जा भर दी है. इस चुनाव जीत को अगले साल होने वाले कांग्रेस चुनावों से पहले पार्टी के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला माना जा रहा है.

