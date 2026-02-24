हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मुझे नहीं पता कि मैं कब तक...', किसको गोली मारे जाने के बाद बोले ट्रंप, जानें और क्या कहा

'मुझे नहीं पता कि मैं कब तक...', किसको गोली मारे जाने के बाद बोले ट्रंप, जानें और क्या कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे एक हमलावर को सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने मार गिराया. हालांकि घटना के वक्त ट्रंप वहां मौजूद नहीं थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 Feb 2026 07:50 AM (IST)
Preferred Sources

फ्लोरिडा के पाम बीच पर डोनाल्ड ट्रंप के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे एक हथियारबंद शख्स को मार गिराया गया. ये शख्स मार-ए-लागो के सुरक्षित दायरे में घुस गया था. इस घटना के एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि वे कब तक रहेंगे. उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हैं, है ना?. .सीक्रेट सर्विस एजेंटों द्वारा हथियारबंद शख्स को गोली मारे जाने के बाद ट्रंप का ये पहला बयान सामने आया. 

ट्रंप ने लिंकन और कैनेडी का दिया उदाहरण 
2024 के चुनाव प्रचार के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले हुए, जिनमें वो बाल-बाल बच गए. ट्रंप ने कहा कि एक प्रभावशाली नेता होने के नाते खतरे तो आते ही हैं. उन्होंने आगे कहा कि आप इन सभी सनकी हमलावरों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वे केवल प्रभावशाली राष्ट्रपतियों को ही निशाना बनाते हैं. वे गैर-प्रभावशाली राष्ट्रपतियों को निशाना नहीं बनाते. इस दौरान उन्होंने 2 दिवंगत राष्ट्रपतियों अब्राहम लिंकन और जॉन एफ. कैनेडी का उदाहरण दिया. इसलिए शायद मैं थोड़ा कम प्रभावशाली बनना चाहता हूं. क्या हम इसे थोड़ा कम कर सकते हैं?.

कौन था हमलावर
अमेरिकी अधिकारियों ने घुसपैठिए की पहचान उत्तरी कैरोलिना के 21 वर्षीय ऑस्टिन टकर मार्टिन के रूप में की है. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने बताया कि मार्टिन लगभग 1:30 बजे पाम बीच एस्टेट के उत्तरी गेट से अंदर घुसा. वहां दो सीक्रेट सर्विस एजेंट और पाम बीच काउंटी शेरिफ का एक डिप्टी मौजूद था, जिसने उसे रोकने की कोशिश की. अधिकारियों ने बताया कि उसके पास एक शॉटगन और एक पेट्रोल का कनस्तर था.

पाम बीच के काउंटी शेरिफ रिक ब्रैडशॉ ने बताया कि अधिकारियों ने उसे सामान छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उसके बावजूद हमलावर ने गैस का डिब्बा नीचे रख दिया और गोली चलाने के लिए शॉटगन उठा ली. इसके बाद एजेंटों और डिप्टी ने खतरे को देखते हुए हमलावर को गोली मार दी.

सीक्रेट सर्विस ने क्या बताया
सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथोनी गुग्लिएल्मी ने बताया कि मार्टिन के परिवार ने कुछ दिन पहले उसके लापता होने की सूचना दी थी. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि वह उत्तरी कैरोलिना से फ्लोरिडा गया था और रास्ते में उसने कहीं शॉटगन ली थी. अधिकारियों ने बताया कि बाद में उसकी गाड़ी से एक हथियार बॉक्स बरामद किया गया. हालांकि ट्रंप उस समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे.

ये भी पढ़ें

तेजस फाइटर जेट की उड़ानों पर रोक, भारतीय वायुसेना का एक्शन, कब-कब हादसे का शिकार बना लड़ाकू विमान?

Published at : 24 Feb 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Donald Trump US Secret Service Mar-a-Lago
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुझे नहीं पता कि मैं कब तक...', किसको गोली मारे जाने के बाद बोले ट्रंप, जानें और क्या कहा
'मुझे नहीं पता कि मैं कब तक...', किसको गोली मारे जाने के बाद बोले ट्रंप, जानें और क्या कहा
विश्व
US-Iran Tensions: 'मैन ऑफ एक्शन हैं ट्रंप, इंतजार कीजिए...', ईरान में लोगों के पास आए मैसेज से मचा हड़कंप
'मैन ऑफ एक्शन हैं ट्रंप, इंतजार कीजिए...', ईरान में लोगों के पास आए मैसेज से मचा हड़कंप
विश्व
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
विश्व
तारिक रहमान ने यूनुस को दिया तगड़ा झटका, बांग्लादेश में दर्ज इन मुकदमों की फिर होगी जांच
तारिक रहमान ने यूनुस को दिया तगड़ा झटका, बांग्लादेश में दर्ज इन मुकदमों की फिर होगी जांच
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: Chatra में हवा में आग का गोला कैसे बनी एयर एंबुलेंस? | Breaking | ABP News
Cabinet Meeting: PM Modi की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक | Breaking | ABP News
Jharkhand Plane Crash: Chatra में एयर एंबुलेंस क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत | Breaking
Sansani: कोचिंग सेंटर के जानी दुश्मन ! | Crime News
Patna में दफादार-चौकीदार पर लाठीचार्ज | ABP News | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा
UP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा
क्रिकेट
'मुझे क्या बना दिया है, अल्लाह माफ करे', मोहम्मद आमिर को ऐसा क्यों कहना पड़ा?
'मुझे क्या बना दिया है, अल्लाह माफ करे', मोहम्मद आमिर को ऐसा क्यों कहना पड़ा?
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना हुआ सनी देओल की फिल्म को प्रॉफिट?
एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना कमाया मुनाफा
विश्व
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
जनरल नॉलेज
रात के सन्नाटे में कैसे गायब हो जाती है हवाई जहाज की आवाज, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
रात के सन्नाटे में कैसे गायब हो जाती है हवाई जहाज की आवाज, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
फूड
How to Remove Wax from Apples: सिर्फ पानी से धोकर न खाएं सेब, जानें उसके ऊपर लगी वैक्स साफ करने का तरीका
सिर्फ पानी से धोकर न खाएं सेब, जानें उसके ऊपर लगी वैक्स साफ करने का तरीका
बिहार
राज्यसभा की सीट को लेकर NDA के नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'हमें कहा गया था कि…'
राज्यसभा की सीट को लेकर NDA के नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'हमें कहा गया था कि…'
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget