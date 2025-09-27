अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (27 सितंबर, 2025) को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को पोर्टलैंड में सैनिक भेजने का निर्देश दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कदम अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी की मंत्री क्रिस्टी नोएम के कहने पर उठाया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि युद्धग्रस्त अमेरिकी राज्य पोर्टलैंड की रक्षा करने के लिए सभी जरूरी सैनिकों को भेजा जाए.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में लिखा, ‘मैं रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को निर्देश दे रहा हूं कि वे एंटिफा और अन्य घरेलू आतंकवादियों की ओर से किए जा रहे हमलों से युद्ध ग्रस्त पोर्टलैंड और किसी भी हमारे ICE फेसिलिटिज की रक्षा के लिए सभी जरूरी सैनिक मुहैया कराएं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे रहा हूं.’

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर क्या किया पोस्ट?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब एक दिन पहले ट्रंप ने दावा किया था कि पोर्टलैंड के पागल लोग अमेरिकी राज्य में इमारतें जलाने की कोशिश कर रहे हैं.

ट्रंप ने कहा, ‘यह एक छोटा उदाहरण है, पर यह सबसे हिंसक उदाहरण है. यह हर रात होता है और यह कई सालों से किया जा रहा है. आप सोचते हैं कि शायद किसी बिंदू पर उन्होंने अपनी बात कही होगी, लेकिन वे क्या कर रहे हैं? पर हम वहां जा रहे हैं और हम उन लोगों की एक बड़ी संख्या को, जो पोर्टलैंड में ऐसा कर रहे हैं, उन्हें पकड़ेंगे. वे पेशेवर तरीके से लोगों को उकसा रहे हैं और अराजकतावादी हैं. वे सच में काफी अराजकतावादी हैं.’

वहीं, सितंबर महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने पोर्टलैंड में रहने को नर्क में रहने जैसा बताया था और उन्होंने कहा था कि वे वहां और ज्यादा संघीय सैनिक भेजने की योजना बना रहे हैं. ट्रंप की यह योजना वॉशिंगटन डीसी पर संघीय कंट्रोल और शिकागो और बाल्टीमोर राज्यों में दी गई एक तरह की धमकियां देने के बीच आई है, जिसे उन्होंने अपराध के दर को कम करने की अपनी व्यापक योजना का हिस्सा बताया.

यह भी पढ़ेंः ट्रंप के टैरिफ पर BRICS देशों ने जताई चिंता, जयशंकर बोले- 'ग्लोबल साउथ को हो रहा नुकसान'