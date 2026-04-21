हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने से ट्रंप का इनकार, इस्लामाबाद वार्ता पर सस्पेंस, अब पाक ने उठाया ये कदम

ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने से ट्रंप का इनकार, इस्लामाबाद वार्ता पर सस्पेंस, अब पाक ने उठाया ये कदम

US Iran War: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागची ने साफ किया कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि ईरान अमेरिका के साथ अगली वार्ता में शामिल होगा या नहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 21 Apr 2026 08:14 PM (IST)
Preferred Sources

US Iran Peace Talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे सीजफायर को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है. इसी बीच पाकिस्तान कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय दिख रहा है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से टेलीफोन पर बातचीत की. इस दौरान डार ने अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच निरंतर संवाद और कूटनीतिक जुड़ाव के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने लंबित मुद्दों को जल्द सुलझाकर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई. दोनों नेताओं ने आपसी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई.

पाक का ईरान के विदेश मंत्री को फोन

ईरानी मीडिया के अनुसार, इस बातचीत में संघर्ष विराम, क्षेत्रीय घटनाक्रम और आगे के समन्वय जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह का संघर्ष विराम समाप्ति की ओर है और दूसरे दौर की वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागची ने साफ किया कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि ईरान अमेरिका के साथ अगली वार्ता में शामिल होगा या नहीं.

ये भी पढ़ें: 'डील नहीं तो तबाही तय', आर-पार के मूड में डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के पास नहीं बचा कोई रास्ता?

ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का फोन

उधर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री Penny Wong ने भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से बातचीत कर अमेरिका-ईरान वार्ता को सुगम बनाने में पाकिस्तान की “रचनात्मक भूमिका” की सराहना की.  स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है. एक तरफ सीजफायर समाप्त होने का खतरा है, तो दूसरी ओर विभिन्न देशों के प्रयास जारी हैं कि बातचीत के जरिए किसी स्थायी समाधान तक पहुंचा जा सके.

चीन की पाक ने की तारीफ

ईरान युद्ध के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा पाकिस्तान अब शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चीन पर भरोसा जता रहा है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता तथा क्षेत्रीय स्थिरता के प्रयासों में चीन ने पाकिस्तान की पहल की सराहना की है.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Jiang Zaidong ने इस्लामाबाद में Ishaq Dar के साथ मुलाकात के दौरान यह बात कही. इस बैठक में दोनों पक्षों ने क्षेत्र के ताजा हालात और बढ़ते तनाव पर चर्चा की. बयान में यह भी कहा गया कि इशाक डार ने “सदाबहार” चीन-पाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया.

पाकिस्तान अब इस जटिल संकट में चीन को एक अहम कूटनीतिक साझेदार के रूप में सामने लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिका और ईरान के बीच संवाद की राह फिर से खोली जा सके.

ये भी पढ़ें: इस्लामाबाद वार्ता 2.0 से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने की ईरान की तारीफ, लेकिन फिर दी ये बड़ी चेतावनी

Published at : 21 Apr 2026 07:55 PM (IST)
Tags :
US Iran War US Iran Peace Talks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने से ट्रंप का इनकार, इस्लामाबाद वार्ता पर सस्पेंस, अब पाक ने उठाया ये कदम
ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने से ट्रंप का इनकार, इस्लामाबाद वार्ता पर सस्पेंस, अब पाक ने उठाया ये कदम
विश्व
US Israel Iran War Live: 'बातचीत के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो होगा मिलिट्री एक्शन', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी
Live: 'बातचीत के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो होगा मिलिट्री एक्शन', ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी
विश्व
US Iran Talks: इस्लामाबाद वार्ता 2.0 से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने की ईरान की तारीफ, लेकिन फिर दी ये बड़ी चेतावनी
इस्लामाबाद वार्ता 2.0 से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने की ईरान की तारीफ, लेकिन फिर दी ये बड़ी चेतावनी
विश्व
US Iran Talks 2.0: 'डील नहीं तो तबाही तय', आर-पार के मूड में डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के पास नहीं बचा कोई रास्ता?
'डील नहीं तो तबाही तय', आर-पार के मूड में डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के पास नहीं बचा कोई रास्ता?
Advertisement

वीडियोज

Lee Cronin's The Mummy Review: कमजोर दिल वालों के लिए नहीं! Jack Reynor और Natalie Grace का खौफनाक अभिनय
Raja Shivaji Trailer Review: Riteish Deshmukh ने Shivaji Maharaj की दमदार कहानी दिखाई
Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने से ट्रंप का इनकार, इस्लामाबाद वार्ता पर सस्पेंस, अब पाक ने उठाया ये कदम
ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने से ट्रंप का इनकार, इस्लामाबाद वार्ता पर सस्पेंस, अब पाक ने उठाया ये कदम
महाराष्ट्र
बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार को शरद पवार वोट करेंगे या नहीं? जारी किया अपना संदेश
बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार को शरद पवार वोट करेंगे या नहीं? जारी किया अपना संदेश
आईपीएल 2026
MS Dhoni की वापसी पर लगी मुहर, CSK ने खुद दिया अपडेट; MI के खिलाफ माही का पहला मैच
MS Dhoni की वापसी पर लगी मुहर, CSK ने खुद दिया अपडेट; MI के खिलाफ माही का पहला मैच
बॉलीवुड
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
इंडिया
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
शिक्षा
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
जनरल नॉलेज
क्या पाइपलाइन बिछाकर रूस से क्रूड ऑयल मंगा सकता है भारत, जानें कितना मुश्किल है यह प्लान?
क्या पाइपलाइन बिछाकर रूस से क्रूड ऑयल मंगा सकता है भारत, जानें कितना मुश्किल है यह प्लान?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget