दुनिया को टेंशन देने वाले ट्रंप का दिखा नया अवतार! जापान में मंच पर करने लगे डांस, Video Viral

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अपने सख्त और अनिश्चित व्यवहार के लिए खूब जाने जाते हैं. कोई नहीं कह सकता है कि ट्रंप कब क्या करेंगे. इस बात का सबूत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल हो रहा एक वीडियो दे रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं.

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाल ही में हुए जापान दौरे का है. जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप बेहद जॉली मूड में दिखाई दे रहे हैं. यहां तक कि ट्रंप इतने लाइट मूड में है कि वह जापान में मंच पर नाचने लगे. ट्रंप के नाचने के वीडियो को इंटरनेट पर जमकर शेयर किया जा रहा है. वहीं, कई लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप मंच पर नाचने लगे.

ट्रेंड कर रहा ट्रंप का माइकल जैक्शन अवतार

Trump dance with our U.S. Navy in Japan! 😂🇺🇸 pic.twitter.com/Gsm3XJT1ot — Margo Martin (@MargoMartin47) October 28, 2025

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे वीडियो में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी नेवी के जवानों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान बैकग्राउंड में हैवी म्यूजिक बज रहा है. वहीं, स्टेज पर खड़े राष्ट्रपति ट्रंप अचानक नाचने लगते हैं. उनके माइकल जैक्शन डांसिंग मूव्स को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिकी नेवी के अधिकारी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए जोरदार तरीके से चियर करते हुए नजर आते हैं.

किस बात की खुशी मना रहे थे ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया के कई देशों पर भारी टैरिफ लगाया गया है. इसके अलावा, कई तरह के सैंक्शंस भी लगाए गए है, जिसमें रूसी ऊर्जा खरीदने के लिए भारत पर लगाया गया 50 परसेंट टैरिफ भी शामिल है. इससे दुनिया के कई देश भारी टेंशन में हैं. लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप बेहद जॉली मूड में घूम और नाच रहे हैं.

हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप का यह वीडियो उनकी जापान यात्रा से दौरान हुए समझौते से जुड़ी हो सकती है. ट्रंप के दौरे के दौरान अमेरिका और जापान के बीच कई मुद्दों को लेकर द्विपक्षीय समझौते फाइनल हुए हैं. इसके अलावा, चीन के दबदबे को कम करने के लिए एक नए अमेरिकी-जापान सप्लाई चेन पर भी डील फाइनल हुई है.

