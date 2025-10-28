हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदुनिया को टेंशन देने वाले ट्रंप का दिखा नया अवतार! जापान में मंच पर करने लगे डांस, Video Viral

दुनिया को टेंशन देने वाले ट्रंप का दिखा नया अवतार! जापान में मंच पर करने लगे डांस, Video Viral

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डांसिग वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल हो रहा है. हालांकि, लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप अचानक मंच पर नाचने क्यों लगे?

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 Oct 2025 10:29 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अपने सख्त और अनिश्चित व्यवहार के लिए खूब जाने जाते हैं. कोई नहीं कह सकता है कि ट्रंप कब क्या करेंगे. इस बात का सबूत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल हो रहा एक वीडियो दे रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं.  

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाल ही में हुए जापान दौरे का है. जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप बेहद जॉली मूड में दिखाई दे रहे हैं. यहां तक कि ट्रंप इतने लाइट मूड में है कि वह जापान में मंच पर नाचने लगे. ट्रंप के नाचने के वीडियो को इंटरनेट पर जमकर शेयर किया जा रहा है. वहीं, कई लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप मंच पर नाचने लगे.

ट्रेंड कर रहा ट्रंप का माइकल जैक्शन अवतार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे वीडियो में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी नेवी के जवानों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान बैकग्राउंड में हैवी म्यूजिक बज रहा है. वहीं, स्टेज पर खड़े राष्ट्रपति ट्रंप अचानक नाचने लगते हैं. उनके माइकल जैक्शन डांसिंग मूव्स को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिकी नेवी के अधिकारी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए जोरदार तरीके से चियर करते हुए नजर आते हैं.

किस बात की खुशी मना रहे थे ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया के कई देशों पर भारी टैरिफ लगाया गया है. इसके अलावा, कई तरह के सैंक्शंस भी लगाए गए है, जिसमें रूसी ऊर्जा खरीदने के लिए भारत पर लगाया गया 50 परसेंट टैरिफ भी शामिल है. इससे दुनिया के कई देश भारी टेंशन में हैं. लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप बेहद जॉली मूड में घूम और नाच रहे हैं.

हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप का यह वीडियो उनकी जापान यात्रा से दौरान हुए समझौते से जुड़ी हो सकती है. ट्रंप के दौरे के दौरान अमेरिका और जापान के बीच कई मुद्दों को लेकर द्विपक्षीय समझौते फाइनल हुए हैं. इसके अलावा, चीन के दबदबे को कम करने के लिए एक नए अमेरिकी-जापान सप्लाई चेन पर भी डील फाइनल हुई है.

यह भी पढ़ेंः कर्नाटक HC से RSS को राहत, सरकारी आदेश पर लगाई अंतरिम रोक; फैसले को चुनौती देगी सिद्धारमैया सरकार

Published at : 28 Oct 2025 10:29 PM (IST)
Tags :
America Japan US Navy DONALD Trump US PRESIDENT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
क्रिकेट
PAK vs SA: शाहीन अफरीदी फिफ्टी से चूके, दक्षिण अफ्रीका ने PAK गेंदबाजों का बनाया भूत, दिया 195 का लक्ष्य
शाहीन अफरीदी फिफ्टी से चूके, दक्षिण अफ्रीका ने PAK गेंदबाजों का बनाया भूत, दिया 195 का लक्ष्य
बिहार
बिहार चुनाव 2025 : जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
यूटिलिटी
बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार
बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार
शिक्षा
मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट
मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget