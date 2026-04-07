कौन है अमेरिका का 'गद्दार'? जिस पर ईरान जंग के बीच आगबबूला हुए ट्रंप, बोले - 'सामने आओ वरना...'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (6 अप्रैल) को ईरान में फंसे अमेरिकी फाइटर पायलट के रेस्क्यू अभियान को लेकर चौंकाना वाला दावा किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ऑपरेशन के दौरान हुई एक बड़ी सुरक्षा चूक का जिक्र किया, साथ ही अमेरिकी सरकार के भीतर ही एक जासूस होने की संभावना जताई. उन्होंने एक अज्ञात मीडया संस्थान को भी आड़े हाथ लिया.

'खतरे में पड़ी पायलट की जान'

ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को शुरुआत में यह नहीं मालूम था कि अमेरिका का कई सैनिक लापता हुआ है, लेकिन किसी 'लीकर' ने इसे सार्वजनिक कर दिया. जानकारी लीक होने के चलते ईरानी सेना ने अमेरिकी सैनिक को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसके चलते उसकी जान खतरे में पड़ गई. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकार या न्यूज संस्थान का नाम नहीं लिया.

मीडिया संस्थान पर साधा निशाना

उन्होंने इसके लिए एक अज्ञात मीडिया संस्थान पर निशाना साधा है. ट्रंप ने उस पत्रकार को भी कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, जिसने सबसे पहले यह खबर दी थी कि अमेरिकी सेना अमेरिकी वायु सेना अधिकारी की तलाश कर रही है, अगर वह अपने सूत्रों का खुलासा नहीं करता है. ट्रंप ने कहा, 'हम उस मीडिया कंपनी से पूछताछ करेंगे, जिसने इसे प्रकाशित किया. अगर वह कुछ नहीं बोलेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा और यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा.'

ट्रंप ने ईरान की सीमा में घुसकर अपने वेपन ऑफिसर को बचाने के लिए अमेरिका की ओर से शुरू किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा विमानों वाले एक बड़े अमेरिकी हवाई ऑपरेशन में ईरान में फंसे दो पायलट को बचाया गया. यह हाल के सालों में सबसे मुश्किल लड़ाकू खोज और रेस्क्यू मिशनों में से एक था.

अमेरिका ने पायलट को सुरक्षित निकाला

ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान गुरुवार देर रात एक F-15 फाइटर जेट गिर गया. एफ-15 ई के दोनों क्रू मेंबर ईरानी इलाके में इजेक्ट हो गए थे. एक पायलट को कुछ ही घंटों में ढूंढकर बचा लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट लापता हो गया था. अमेरिकी पायलट लगभग दो दिनों तक पकड़ में नहीं आया फिर उसे एक बड़े फॉलो-अप मिशन में निकाला गया.