'हमारे पास इतने इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जैसे चीन अमेरिका के लिए खतरा है, वैसे ही अमेरिका भी चीन के लिए एक खतरा है. ट्रंप ने कहा कि हम उन्हें देखते हैं, वो हमें देखते हैं. दुनिया में बहुत प्रतिस्पर्धी है, खासकर जब बात अमेरिका और चीन की हो.

ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों को आपसी टकराव की बजाय मिलकर काम करना चाहिए ताकि बेहतर परिणाम मिल सकें. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी एजेंसियां चीन पर अमेरिका की बिजली और पानी की व्यवस्था में सेंध लगाने के आरोप लगा रही हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के बढ़ते परमाणु हथियारों पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि चीन बहुत तेजी से नए हथियार बना रहा है और पांच साल में वह रूस और अमेरिका के करीब पहुंच सकता है. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से परमाणु हथियारों को घटाने (निरस्त्रीकरण) पर बात की है.

चीन और रूस से अमेरिका के रिश्ते पर क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा तो जारी रहेगी, लेकिन इसे युद्ध या दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए. उनका कहना था कि सहयोग से दोनों देश दुनिया को बेहतर दिशा दे सकते हैं. उन्होंने चीन के बढ़ते परमाणु हथियारों को लेकर भी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा, “हमारे पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, रूस दूसरे नंबर पर है और चीन फिलहाल तीसरे पर है, लेकिन वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. मुझे लगता है कि अब सभी देशों को परमाणु हथियारों की संख्या घटाने यानी निरस्त्रीकरण पर काम करना चाहिए.”

'हम इस धरती को 150 बार नष्ट कर सकते हैं'- ट्रंप

ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों से बातचीत की है. उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों देश मिलकर परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश होगा.

ट्रंप ने कहा, “निरस्त्रीकरण (Denuclearisation) बहुत बड़ा मुद्दा है. हमारे पास इतने परमाणु हथियार हैं कि हम इस धरती को 150 बार नष्ट कर सकते हैं. रूस के पास भी बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं और चीन के पास भी जल्द ही काफी हथियार होंगे. उनके पास अभी भी अच्छी-खासी संख्या में हैं.”

अपने हालिया परमाणु परीक्षण आदेश का बचाव करते हुए ट्रंप ने कहा, “चीन और रूस भी अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, बस आपको इसकी जानकारी नहीं है.”

