'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा. यह बयान उन्होंने फ्लोरिडा के रास्ते में अपने आधिकारिक विमान एयर फोर्स वन पर रिपोर्टर्स से बातचीत के दौरान दिया.

ट्रंप ने कहा, "हम पहले ही वह डील कर चुके हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ डील हो चुकी है." उन्होंने समझाया कि 'कॉन्सेप्ट ऑफ डील' का मतलब है कि डील को अंतिम रूप देने से पहले दोनों पार्टियों के बीच डील के मूलभूत ढांचे, उसकी समझ या प्रारंभिक समझौता होना.

'चीन का भी है स्वागत'

ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए चीन चाहे तो अमेरिका के साथ डील कर सकता है और उसका स्वागत है.

यूएस की रणनीति और पिछली पाबंदियां

इससे पहले यह जानकारी सामने आई थी कि अमेरिका ने भारत सरकार को बताया था कि वह जल्द ही वेनेजुएला से तेल की खरीद को फिर से शुरू कर सकता है, ताकि रूस से तेल आयात की जगह ली जा सके. तीन सूत्रों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी.

अमेरिका का यह कदम रूस को वित्तीय सहायता देने वाले तेल राजस्व को कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जो यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहा है. मार्च पिछले वर्ष, ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल था, पर 25% टैरिफ लगाया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले वेनेजुएला से जुड़े मामले में अमेरिका के नेतृत्व में चल रही पहल की सराहना की थी. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया काफी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही वेनेजुएला से तेल का निर्यात दोबारा शुरू होने की उम्मीद है. यह पूरी व्यवस्था वाशिंगटन के समर्थन से तैयार की गई है. ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, “वेनेजुएला की स्थिति में नेतृत्व बहुत अच्छा काम कर रहा है. हम इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर आगे बढ़ रहे हैं.”

उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया के कई देश जल्द ही वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करेंगे और इस पहल में अमेरिका अहम भूमिका निभाएगा. ट्रंप ने कहा, “हम दुनिया के देशों को आमंत्रित कर रहे हैं. वे तेल लेना शुरू करने जा रहे हैं. हम इस पूरी योजना का नेतृत्व करेंगे और अब तक यह बहुत अच्छी तरह काम कर रही है.”