व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...

व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...

Trump Anger White House: ट्रंप सिर्फ अपने बयानों के लिए नहीं, बल्कि अपनी टीम के रवैये के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं. सोमवार को ही उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने एक पत्रकार पर तीखा हमला बोल दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 21 Oct 2025 05:17 PM (IST)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बर्ताव को लेकर चर्चा में रहते हैं. कभी किसी अच्छी तारीफ को लेकर तो कभी गुस्से में तीखे बयानों के चलते. सोमवार को व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब ट्रंप ने बीच भाषण में अचानक एक कैमरामैन को डांट दिया और फिर माहौल को मजाक में बदलकर सभी को हंसा दिया.

भाषण के बीच ट्रंप का गुस्सा
यह वाकया तब हुआ जब ट्रंप ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बैठे थे. दोनों नेता 8.5 अरब डॉलर के खनिज समझौते की घोषणा कर रहे थे  जो रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में दुर्लभ खनिजों की सप्लाई को मजबूत करने और चीन पर निर्भरता घटाने के लिए किया गया है.

ट्रंप बोल ही रहे थे कि तभी एक कैमरा किसी पुराने आईने से टकरा गया. उन्होंने तुरंत कहा -'अरे, ध्यान से! उसे मत तोड़ो, वो आईना 400 साल पुराना है!' फिर हंसते हुए बोले, 'मैं इसे तिजोरी से निकालकर यहां लाया था, और आते ही कैमरा टकरा गया. यही जिंदगी की परेशानियां हैं!' उनकी इस बात पर हॉल में मौजूद सभी लोग हंस पड़े, और प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से जारी हुई.

अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़ी डील
ट्रंप ने कहा कि यह सौदा दोनों देशों के लिए एक बड़ी सफलता है. उन्होंने बताया कि यह समझौता कई महीनों से तैयार हो रहा था, जो वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी को मजबूत करेगा. प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस डील को दोनों देशों के आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए अहम बताया.

ट्रंप की टीम भी चर्चा में
डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने बयानों के लिए नहीं, बल्कि अपनी टीम के रवैये के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं. सोमवार को ही उनकी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक पत्रकार पर तीखा हमला बोल दिया. हफपोस्ट के पत्रकार एस वी डेटे ने ट्रंप और पुतिन की संभावित बैठक के स्थान को लेकर सवाल पूछा था. इसके जवाब में लेविट ने मजाकिया लेकिन तीखा जवाब दिया -'तुम्हारी मां ने…'. उन्होंने यह स्क्रीनशॉट खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया और पत्रकार पर ट्रंप के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाया.

ट्रंप की पसंदीदा प्रवक्ता
कैरोलिन लेविट ट्रंप प्रशासन की एक मजबूत आवाज मानी जाती हैं. ट्रंप ने खुद उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि वह 'आत्मविश्वासी, तेज और सख्त प्रवक्ता हैं' जो मीडिया के मुश्किल सवालों का भी डटकर जवाब देती हैं. लेविट पहले ट्रंप की 2024 चुनावी टीम का हिस्सा थीं और अब व्हाइट हाउस की सबसे कम उम्र की प्रेस सेक्रेटरी हैं.

Published at : 21 Oct 2025 05:14 PM (IST)
Embed widget