भारत पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका? US हाउस में वोटिंग

अमेरिका, भारत समेत कई देशों की मुश्किल बढ़ाने की तैयारी में है. अमेरिकी सदन में 100 प्रतिशत टैरिफ को लेकर जल्द वोटिंग होगी. यूएस हाउस में एक ऐसा विधेयक लाया जा रहा है, जो कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का अधिकार देता है. भारत, रूस से तेल और गैस खरीदता रहा है और यह यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खटक रहा है. वे पहले भी इसको लेकर चेतावनी दे चुके हैं.

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने विधेयक को आगे बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया है. 'लिंडसे ओ ग्राहम सेंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' ने मंगलवार (15 सितंबर) शाम प्रतिनिधि सभा में आगे बढ़ चुका है. दो डेमोक्रेटिक सांसदों ने अपनी पार्टी का रुख तोड़ते हुए रिपब्लिकन के समर्थन में वोट दिया. रूस प्रतिबंध विधेयक और कई अन्य विधेयकों को आगे बढ़ाने का यह प्रस्ताव 214-211 के वोटों से मंजूर हो गया, जिससे हाउस डेमोक्रेटिक नेतृत्व को बड़ा झटका लगा है.

बिल पर जल्द होगी फाइनल वोटिंग

रूसी तेल के खिलाफ लाए जा रहे बिल को लेकर बुधवार को प्रतिनिधि सभा में फाइनल वोटिंग हो सकती है. हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के टॉप लीडर्स और डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन ग्रेगरी मीक्स ने सोमवार को इस बिल का विरोध किया था. उनका तर्क था कि यह राष्ट्रपति ट्रंप को बिना किसी रुकावट के मनमाने ढंग से टैरिफ लगाने का अधिकार दे देगा.

रूसी तेल पर शिकंजा कसना चाहते हैं ट्रंप

पिछले महीने अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के भारी बहुमत से इस बिल को मंजूरी दी थी. इस बिल का मकसद रूस के नेतृत्व और ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाना है. इसके साथ ट्रंप जहाजों के उस 'शैडो फ्लीट' पर भी शिकंजा कसना चाहते हैं जो कि मॉस्को को तेल आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं.

ट्रंप कई बार दे चुके हैं चेतावनी

भारत के साथ-साथ चीन भी रूस का बड़ा तेल खरीददार रहा है. इन दोनों के साथ और भी देश रूस से तेल खरीदते हैं. ट्रंप ने भारत को रूसी तेल को लेकर कई बार चेतावनी दी है. हालांकि भारत अपने फैसले पर अडिग रहा है. अमेरिका और भारत के बीच रूसी तेल की वजह से ट्रेड डील भी अटक गई थी. हालांकि काफी मुश्किलों के बाद बात आगे बढ़ी.

किन देशों पर भारी टैरिफ का खतरा

अगर अमेरिकी सदन में नया बिल पास होता है तो यह भारत-चीन समेत कई देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का आधिकार दे देगा. भारत, चीन के साथ ही तुर्किए, यूएई, सिंगापुर, अजरबैजान, हंगरी और किर्गिज रिपब्लिक पर भी भारी टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है.

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