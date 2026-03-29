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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान में सेना भेजने को हफ्तों से तैयार अमेरिका! मिडिल ईस्ट जंग के बीच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

ईरान में सेना भेजने को हफ्तों से तैयार अमेरिका! मिडिल ईस्ट जंग के बीच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

US-Iran War: US अधिकारियों ने कहा कि पेंटागन ईरान में सीमित जमीनी ऑपरेशन्स की तैयारी कर रहा है, जिसमें संभावित तौर पर खार्ग द्वीप और होर्मुज स्ट्रेट के नजदीकी तटीक इलाकों में हमले शामिल हो सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 29 Mar 2026 11:19 PM (IST)
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पिछले करीब एक महीने से अमेरिका और इजरायल का ईरान के साथ मिडिल ईस्ट युद्ध लगातार जारी है. इस दौरान जहां अमेरिका और इजरायल ने ईरान ने मिसाइलों, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स के जरिए लगातार हमले जारी रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी दोनों देशों के हमलों का करारा जवाब दे रही है. इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका ईरान में जमीनी ऑपरेशन यानी सेना के जरिए हमले करने को पूरी तरह से तैयार है.

ईरान में अमेरिकी सेना किस तरह से करेगी जमीनी ऑपरेशन्स?

द वॉशिंगटन पोस्ट ने शनिवार (28 मार्च, 2026) को अमेरिकी अधिकारियों को हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि पेंटागन ईरान में सीमित जमीनी ऑपरेशन्स के लिए तैयारी कर रहा है, जिसमें संभावित तौर पर खार्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नजदीकी तटीक इलाकों में हमले शामिल हो सकते हैं.

अमेरिकी अधिकारियों ने आगे बताया कि पूरा प्लान किसी बड़े हमले के कम है और इसमें स्पेशन ऑपरेशन्स और कंवेंशनल इंफैंट्री ट्रूप्स के जरिए हमले किए जा सकते हैं, जिससे अमेरिकी सेना को ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों, जमीनी हमलों और इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटकों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनमें से किसी भी प्लान को मंजूरी देंगे या नहीं.

ईरानी में जमीनी हमले की तैयारी पर व्हाइट हाउस का बयान

रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘पेंटागन का काम यह तैयारी करना है ताकि कमांडर इन चीफ को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मिल सके. इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति ने कोई आखिरी फैसला ले लिया है.’

अमेरिका ने ईरान में बढ़ाई मरीन सैनिकों की संख्या

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी प्रशासन ने ईरान में युद्ध के पांचवें हफ्ते की शुरुआत के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मरीन सैनिकों को तैनाती की है और सेना की 82वीं एयरबोर्न से हजारों सैनिकों को भी इलाके में भेजने की प्लानिंग कर रहा है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम (CENTCOM) ने शनिवार (28 मार्च, 2026) को कहा कि करीब 3,500 अतिरिक्त सैनिक USS ट्रिपोली पर मिडिल ईस्ट में पहुंचे हैं.

यह भी पढ़ेंः Iran War: ईरान के हमले से दो टुकड़ों में बंट गया अमेरिका का AWACS, सामने आई सऊदी एयरबेस से पहली तस्वीर

Published at : 29 Mar 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
America Pentagon US Air Force DONALD Trump US Iran War IRAN
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