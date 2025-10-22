हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वन्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान

PM Modi: न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी इससे पहले भी साल 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के लिए भी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा कर चुके हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 22 Oct 2025 05:41 PM (IST)
अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है. जोहरान ने कहा कि पीएम मोदी के भारत की नजरिए में सिर्फ कुछ विशेष प्रकार के भारतीयों के लिए ही जगह है.

दिवाली के मौके पर आयोजित एक भारतीय-अमेरिकी कम्युनिटी प्रोग्राम को संबोधित करते हुए जोहरान ममदानी ने इस बात को दोहराया कि भारत को लेकर उनका नजरिया पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) से अलग है.

मेरी आलोचना BJP और मोदी की सोच को लेकर रही है- ममदानी

जोहरान ममदानी ने कहा, ‘मैं पीएम मोदी की आलोचना इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जिस भारत में पला-बढ़ा हूं, वह एक बहुलवादी भारत था. एक ऐसा भारत जहां हर धर्म के लोग बराबरी से रहते थे. मेरी आलोचना मोदी और बीजेपी की उस सोच को लेकर रही है जिसमें सिर्फ कुछ खास तरह के भारतीयों के लिए ही जगह है. मैं मानता हूं कि इसके बहुलतावादी सोच को मनाया जाना चाहिए और उसे अपनाने की कोशिश की जानी चाहिए.’

उन्होंने कहा, ‘मैं जानता हूं कि मैं न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, जो साढ़े आठ मिलियन लोगों का शहर है. यहां कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मुझसे अलग राय रख सकते हैं और यह उनका अधिकार है और मैं सभी का समान रूप से प्रतिनिधित्व करूंगा क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है कि हर न्यूयॉर्कवासी सुरक्षित महसूस करे और इस शहर में आराम से रहे सके.’

गुजरात दंगों के लिए भी मोदी की कर चुके आलोचना

उल्लेखनीय है कि भारतीय-अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायक के बेटे जोहरान ममदानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले भी प्रखर आलोचक रहे हैं. उन्होंने पीएम मोदी को युद्ध अपराधी कह चुक हैं. इसके अलावा, वह साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के लिए भी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के निंदा की थी.

खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहने वाले ममदानी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान न्यूयॉर्क में बढ़ती महंगाई और रहने की लागत को कम करने पर फोकस किया है. इसके अलावा, उन्होंने अपने अभियान को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए जनसंपर्क और विशेष रूप से सोशल मीडिया की रणनीतियों का इस्तेमाल किया है. इससे वे विभिन्न वर्ग के लोगों के लोकप्रिय भी हुए हैं.

Published at : 22 Oct 2025 05:41 PM (IST)
Tags :
America Zohran Mamdani PM Modi Gujarat Riot NEWYORK
