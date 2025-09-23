अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ अमेरिका में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ, जब उनकी गाड़ी को न्यूयॉर्क पुलिस ने रोक दिया. अमेरिकी सुरक्षाकर्मियों ने जैसे ही मैक्रों के काफिले को रोका, वैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर दिया. इ स दौरान दोनों नेताओं के बीच हंसी मजाक वाली बातचीत हुई, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

पुलिस ने मैक्रों के काफिले को सड़क पर रोका

न्यूयॉर्क में इस बार 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का आयोजन हो रहा है इसमें शामिल होने को लिए फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों अमेरिका पहुंचे हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मैक्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन करते नजर आ रहे हैं.

'आपके लिए सबकुछ बंद है', ट्रंप से बोले मैक्रों

इमैनुएल मैक्रों का काफिला जैसे ही न्यूयॉर्क स्थित फ्रांस दूतावास से आगे निकला तभी न्यूयॉर्क पुलिस ने उसे रोक दिया क्योंकि आगे सड़कें जाम थीं. मैक्रों ने जल्दी ही ट्रंप को फोन कर उन्हें अपने काफिले के अचानक रुकने की वजह बताई. उन्होंने मुस्कुराते हुए ट्रंप ने कहा, 'कैसे हैं आप? मैं अभी सड़क पर इंतज़ार कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए सबकुछ बंद है.'

फिलिस्तीन को दी मान्यता

यूएन महासभा में फ्रांस की ओर से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने के बाद मिडिल ईस्ट में की राजनीति गरमा गई है. इससे अमेरिका समेत कई बड़े देशों की रणनीतियों पर असर पड़ सकता है. अब कुल 156 देश फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक रूप से मान्यता दे चुके हैं. पिछले कुछ दिनों में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले अन्य प्रमुख देश यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल हैं.

