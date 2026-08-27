अमेरिका के बैन पर चीन ने दिया ईरान का साथ, तेहरान खुश होकर बोला- 'इस रिश्ते के लिए...'

ईरान पर अमेरिकी दबाव और नौसैनिक नाकाबंदी को लेकर चीन ने प्रतिक्रिया दी है. चीन के समर्थन पर ईरान ने खुशी जाहिर की है. ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए किसी तीसरे पक्ष की मंजूरी की जरूरत नहीं है.

चीन के समर्थन का ईरान ने किया स्वागत

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि ईरान के खिलाफ गैरकानूनी प्रतिबंधों को खारिज करने वाले चीन के सैद्धांतिक बयान का ईरान स्वागत करता है.

उन्होंने कहा कि ईरान और चीन की व्यापक रणनीतिक साझेदारी आपसी सम्मान, दोनों देशों के लिए लाभकारी सहयोग और बहुध्रुवीय दुनिया की साझा सोच पर आधारित है. गालिबाफ ने साफ कहा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए किसी तीसरे पक्ष की मंजूरी की जरूरत नहीं है.

We welcome China’s principled statement rejecting illegal sanctions against Iran.

The Iran-China comprehensive strategic partnership is rooted in mutual respect, win-win cooperation, and a shared vision for a multipolar world. This relationship needs no one’s permission. https://t.co/zIO5kIiMEj — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) August 26, 2026

चीन ने प्रतिबंधों का किया है विरोध

इससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि चीन उन प्रतिबंधों का कड़ा विरोध करता है जिनका अंतरराष्ट्रीय कानून या यूएन सुरक्षा परिषद के आदेश में कोई आधार नहीं है. आर्थिक युद्ध और अधिक से अधिक दबाव डालने से कोई समाधान नहीं निकलता. इनसे सिर्फ तनाव बढ़ता है और वैश्विक आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था बिगड़ती है और सभी के हितों को नुकसान पहुंचता है. बातचीत से समाधान निकालना ही एकमात्र सही रास्ता है. ईरान के साथ चीन का सहयोग अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक है. हम हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और चीन के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे.

अमेरिकी नाकेबंदी से ईंधन आयात पर असर

ईरान के कार्यकारी उपराष्ट्रपति मोहम्मद जाफर गायमपनाह ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के कारण ईरान गैसोलीन का आयात नहीं कर पा रहा है. उन्होंने कहा कि देश में गैसोलीन का घरेलू उत्पादन जरूरत के मुकाबले पर्याप्त नहीं है और नाकाबंदी के चलते आयात भी संभव नहीं है.

गायमपनाह ने कहा, इस रास्ते पर आगे बढ़ना असंभव है. उन्होंने कहा कि ईरान में मौजूदा ईंधन स्थिति को इसी तरह जारी नहीं रखा जा सकता. उन्होंने ईरान-अमेरिका समझौते को सफल बनाने के लिए सैन्य शक्ति के साथ आगे बढ़ने की बात भी कही.

गायमपनाह के अनुसार, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के निर्देश पर मंगलवार को ओमान के साथ हुए संयुक्त बयान के तहत जहाजों को समझौते में तय रास्ते का ही इस्तेमाल करना होगा. उन्हें ओमान की दक्षिणी सीमा को पार नहीं करना होगा.

तेहरान में पेट्रोल पंपों के बाहर लगी लंबी कतारें

एसोसिएटेड प्रेस (AP) के अनुसार, अमेरिका की ओर से नाकाबंदी कड़ी किए जाने और और अधिक गंभीर प्रतिबंधों की चेतावनी के बाद हाल के हफ्तों में तेहरान के पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. कुछ लोग पेट्रोल भरवाने के लिए दो घंटे या उससे ज्यादा समय तक इंतजार कर रहे हैं.

मंगलवार को अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग करने की प्रतिबद्धता जताई. इसके बाद स्थिति को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई.

पिछले कुछ दिनों में ईरानी अधिकारियों ने भी कड़े होते अमेरिकी प्रतिबंधों और नाकाबंदी से निपटने के लिए भारी ईंधन सब्सिडी में संभावित कटौती की बात कही है.

शायद ईंधन की कमी का सामना करना पड़े

तेहरान में रहने वाले 34 वर्षीय नाई हाशेम अबादी ने कहा, शायद हमें ईंधन की कमी का सामना करना पड़े. उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी कार की टंकी आधी खाली होती है, वह तुरंत पेट्रोल पंप पहुंचने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में वह ईंधन को लेकर सतर्क रहना चाहते हैं.

अमेरिका की रणनीति से ईरान पर बढ़ रहा आर्थिक दबाव

अमेरिका की ओर से उठाए गए ताजा कदमों का उद्देश्य इस्लामिक रिपब्लिक से रियायतें हासिल करना है. यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल की ओर से शुरू किए गए युद्ध के करीब छह महीने बाद उठाए गए हैं.

इस युद्ध का ईरान की अर्थव्यवस्था पर पहले ही काफी असर पड़ा है और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं. हालांकि, अभी ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि अमेरिकी दबाव से ईरान के नेता झुक गए हैं या देश में जनवरी में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों की तरह फिर से बड़े आंदोलन शुरू होने वाले हैं.

ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका पर लगाया आर्थिक दबाव का आरोप

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका पर सैन्य रूप से ईरान को हराने में नाकाम रहने के बाद आर्थिक दबाव का सहारा लेने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका सामाजिक समस्याएं और आर्थिक असंतोष पैदा कर ईरान को अराजकता में धकेलने की कोशिश कर रहा है. अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसियों फर्स और तस्नीम के अनुसार, पेजेश्कियन ने कहा, क्या हमें समस्याओं के आगे झुककर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं.

ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर भी अमेरिकी दबाव

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर द्वितीयक अमेरिकी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी. उन्होंने संकेत दिया कि वाशिंगटन के दबाव की वजह से ही UAE ने ईरान के साथ व्यापार और वित्तीय लेन-देन रोकने का फैसला किया है.