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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका के बैन पर चीन ने दिया ईरान का साथ, तेहरान खुश होकर बोला- 'इस रिश्ते के लिए...'

अमेरिका के बैन पर चीन ने दिया ईरान का साथ, तेहरान खुश होकर बोला- 'इस रिश्ते के लिए...'

अमेरिकी नाकाबंदी के खिलाफ चीन ने ईरान का साथ दिया है. ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए किसी तीसरे पक्ष की मंजूरी की जरूरत नहीं है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 27 Aug 2026 08:17 AM (IST)
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ईरान पर अमेरिकी दबाव और नौसैनिक नाकाबंदी को लेकर चीन ने प्रतिक्रिया दी है. चीन के समर्थन पर ईरान ने खुशी जाहिर की है. ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए किसी तीसरे पक्ष की मंजूरी की जरूरत नहीं है. 

चीन के समर्थन का ईरान ने किया स्वागत

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि ईरान के खिलाफ गैरकानूनी प्रतिबंधों को खारिज करने वाले चीन के सैद्धांतिक बयान का ईरान स्वागत करता है.

उन्होंने कहा कि ईरान और चीन की व्यापक रणनीतिक साझेदारी आपसी सम्मान, दोनों देशों के लिए लाभकारी सहयोग और बहुध्रुवीय दुनिया की साझा सोच पर आधारित है. गालिबाफ ने साफ कहा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए किसी तीसरे पक्ष की मंजूरी की जरूरत नहीं है.

चीन ने प्रतिबंधों का किया है विरोध

इससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि चीन उन प्रतिबंधों का कड़ा विरोध करता है जिनका अंतरराष्ट्रीय कानून या यूएन सुरक्षा परिषद के आदेश में कोई आधार नहीं है. आर्थिक युद्ध और अधिक से अधिक दबाव डालने से कोई समाधान नहीं निकलता. इनसे सिर्फ तनाव बढ़ता है और वैश्विक आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था बिगड़ती है और सभी के हितों को नुकसान पहुंचता है. बातचीत से समाधान निकालना ही एकमात्र सही रास्ता है. ईरान के साथ चीन का सहयोग अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक है. हम हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और चीन के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे.

अमेरिकी नाकेबंदी से ईंधन आयात पर असर

ईरान के कार्यकारी उपराष्ट्रपति मोहम्मद जाफर गायमपनाह ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के कारण ईरान गैसोलीन का आयात नहीं कर पा रहा है. उन्होंने कहा कि देश में गैसोलीन का घरेलू उत्पादन जरूरत के मुकाबले पर्याप्त नहीं है और नाकाबंदी के चलते आयात भी संभव नहीं है.

गायमपनाह ने कहा, इस रास्ते पर आगे बढ़ना असंभव है. उन्होंने कहा कि ईरान में मौजूदा ईंधन स्थिति को इसी तरह जारी नहीं रखा जा सकता. उन्होंने ईरान-अमेरिका समझौते को सफल बनाने के लिए सैन्य शक्ति के साथ आगे बढ़ने की बात भी कही.

गायमपनाह के अनुसार, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के निर्देश पर मंगलवार को ओमान के साथ हुए संयुक्त बयान के तहत जहाजों को समझौते में तय रास्ते का ही इस्तेमाल करना होगा. उन्हें ओमान की दक्षिणी सीमा को पार नहीं करना होगा.

तेहरान में पेट्रोल पंपों के बाहर लगी लंबी कतारें

एसोसिएटेड प्रेस (AP) के अनुसार, अमेरिका की ओर से नाकाबंदी कड़ी किए जाने और और अधिक गंभीर प्रतिबंधों की चेतावनी के बाद हाल के हफ्तों में तेहरान के पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. कुछ लोग पेट्रोल भरवाने के लिए दो घंटे या उससे ज्यादा समय तक इंतजार कर रहे हैं.

मंगलवार को अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग करने की प्रतिबद्धता जताई. इसके बाद स्थिति को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई.

पिछले कुछ दिनों में ईरानी अधिकारियों ने भी कड़े होते अमेरिकी प्रतिबंधों और नाकाबंदी से निपटने के लिए भारी ईंधन सब्सिडी में संभावित कटौती की बात कही है.

शायद ईंधन की कमी का सामना करना पड़े

तेहरान में रहने वाले 34 वर्षीय नाई हाशेम अबादी ने कहा, शायद हमें ईंधन की कमी का सामना करना पड़े. उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी कार की टंकी आधी खाली होती है, वह तुरंत पेट्रोल पंप पहुंचने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में वह ईंधन को लेकर सतर्क रहना चाहते हैं.

अमेरिका की रणनीति से ईरान पर बढ़ रहा आर्थिक दबाव

अमेरिका की ओर से उठाए गए ताजा कदमों का उद्देश्य इस्लामिक रिपब्लिक से रियायतें हासिल करना है. यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल की ओर से शुरू किए गए युद्ध के करीब छह महीने बाद उठाए गए हैं.

इस युद्ध का ईरान की अर्थव्यवस्था पर पहले ही काफी असर पड़ा है और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं. हालांकि, अभी ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि अमेरिकी दबाव से ईरान के नेता झुक गए हैं या देश में जनवरी में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों की तरह फिर से बड़े आंदोलन शुरू होने वाले हैं.

ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका पर लगाया आर्थिक दबाव का आरोप

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका पर सैन्य रूप से ईरान को हराने में नाकाम रहने के बाद आर्थिक दबाव का सहारा लेने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका सामाजिक समस्याएं और आर्थिक असंतोष पैदा कर ईरान को अराजकता में धकेलने की कोशिश कर रहा है. अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसियों फर्स और तस्नीम के अनुसार, पेजेश्कियन ने कहा, क्या हमें समस्याओं के आगे झुककर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं.

ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर भी अमेरिकी दबाव

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर द्वितीयक अमेरिकी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी. उन्होंने संकेत दिया कि वाशिंगटन के दबाव की वजह से ही UAE ने ईरान के साथ व्यापार और वित्तीय लेन-देन रोकने का फैसला किया है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
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