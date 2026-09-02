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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वXप्लेन: अमेरिका का ईरान पर बड़ा हवाई हमला; ट्रंप बोले- अब खत्म कर देंगे| 10 बड़ी बातें

Xप्लेन: अमेरिका का ईरान पर बड़ा हवाई हमला; ट्रंप बोले- अब खत्म कर देंगे| 10 बड़ी बातें

होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति मार्ग पर नियंत्रण और दोनों देशों के बीच जारी सैन्य जवाबी कार्रवाई के कारण यह संघर्ष अब अत्यंत गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 02 Sep 2026 06:50 AM (IST)
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मंगलवार को मध्य पूर्व (Middle East) में तनाव उस समय अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर बड़ा हमला किया. अमेरिकी सेना ने ईरान के रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण तटीय इलाकों में 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' से जुड़े सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई और मिसाइल हमले किए. ईरान के दक्षिणी हिस्से, विशेष रूप से बंदर अब्बास और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क़ेश्म द्वीप  के निकट हुए इन भीषण विस्फोटों के बाद पूरे क्षेत्र में युद्ध की आहट और तेज हो गई है.

होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति मार्ग पर नियंत्रण और दोनों देशों के बीच जारी सैन्य जवाबी कार्रवाई के कारण यह संघर्ष अब अत्यंत गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सैन्य कार्रवाई को 'पूरी तरह से जायज' ठहराते हुए तेहरान को चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई की, तो उसे इतिहास का सबसे बड़ा हमला झेलना पड़ेगा. आइए इस हमले से जुड़ी बड़ी बातें जान लें

इस पूरे घटनाक्रम की 10 बड़ी बातें

  1. बंदर अब्बास और क़ेश्म द्वीप में जोरदार धमाके ईरान के सरकारी टेलीविज़न और एएफपी (AFP) की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी ईरान के होर्मोज़गन प्रांत में स्थित प्रमुख बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के पूर्वी हिस्सों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क़ेश्म द्वीप के पास कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं. हालांकि शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, ईरानी अधिकारियों का दावा है कि फिलहाल क्षेत्र में भारी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है.

  2. US CENTCOM का हमला और आधिकारिक बयान अमेरिका की मध्य कमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पुष्टि की कि अमेरिकी सेना ने दोपहर 12 बजे (Eastern Time) पर IRGC के ठिकानों पर सटीक हमले शुरू किए. सेंटकॉम ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई हाल के दिनों में होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजों और वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों पर ईरानी बलों द्वारा किए गए हमलों के जवाब में की गई है.

  3. डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी और बड़ा बयान हमलों के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक "विफल देश"  करार दिया और कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर ईरान इस जायज कार्रवाई का जवाब देने की गलती करता है, तो अमेरिका उन पर ऐसा हमला करेगा कि "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का बहुत कम हिस्सा ही बचेगा." ट्रंप ने संकेत दिया कि सबसे बड़ा सैन्य हमला होना अभी बाकी है.

  4. 'अक्षमता और बिखराव' का आरोप ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' और फॉक्स न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि ईरान का मौजूदा प्रशासन पूरी तरह से बिखर चुका है. उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास अब न तो प्रभावी नौसेना बची है, न वायुसेना और न ही उनकी अर्थव्यवस्था/करेंसी में कोई ताकत बची है. स्थिति इतनी खराब है कि वे अपने सैनिकों और पुलिस को वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं.

  5. होर्मुज जलडमरूमध्य में सीमित हमलों की रणनीति 'एक्सियोस' (Axios) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष सलाहकारों ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और यूएस सेंटकॉम के सहयोग से इस सीमित सैन्य हमले की योजना पहले ही तैयार कर ली थी. इस हमले का मुख्य उद्देश्य ईरान की उस रडार और मिसाइल क्षमता को नष्ट करना था, जिसका उपयोग वे वैश्विक शिपिंग लेन में बाधा डालने और जहाजों पर हमला करने के लिए कर रहे थे.

  6. लराक द्वीप (Larak Island) पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक यह ताजा हमला रविवार (30 अगस्त) को हुई सैन्य कार्रवाई की अगली कड़ी है. रविवार को अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित ईरान के लराक द्वीप पर रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया था. वाशिंगटन का कहना था कि यह कदम ईरान को अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते में समुद्री बारूदी सुरंगे बिछाने से रोकने के लिए उठाया गया था.

  7. ईरान का जवाबी हमला और मिसाइल इंटरसेप्शन रविवार को अमेरिका द्वारा लराक द्वीप पर किए गए हमले के जवाब में ईरान ने मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें और ड्रोन दागे थे. हालांकि, क्षेत्र के पड़ोसी देशों जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने दावा किया कि उनकी रक्षा प्रणालियों ने इन ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही रोककर (intercept) नष्ट कर दिया था.

  8. कूटनीतिक गतिरोध और देर से लिए गए फैसले अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यद्यपि ईरानी नेतृत्व पर्दे के पीछे से समझौता या वार्ता करना चाहता है, लेकिन वे हमेशा बहुत देर कर देते हैं. वॉशिंगटन के अनुसार तेहरान समय रहते आवश्यक कदम उठाने और अपनी उकसावे वाली सैन्य गतिविधियों को रोकने में लगातार विफल रहा है, जिसके कारण अमेरिका को मजबूरन सैन्य बल का प्रयोग करना पड़ा.

  9. राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का सीजफायर प्रस्ताव दूसरी तरफ, बढ़ते दबाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का संयमित रुख भी सामने आया है. किर्गिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जून में तय हुए युद्धविराम समझौते (MOU) की शर्तों का ईमानदारी से पालन करता है, तो ईरान भी तुरंत अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं पर लौटने के लिए तैयार है.

  10. वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर गहराता संकट दुनिया के कुल खनिज तेल (Oil) का एक तिहाई हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के इसी संकरे समुद्री मार्ग से गुजरता है. अमेरिका और ईरान के बीच बंदर अब्बास और आसपास के द्वीपों पर शुरू हुए इस सीधे सैन्य टकराव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक शिपिंग सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 02 Sep 2026 06:50 AM (IST)
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