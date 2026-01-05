हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्ववेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 32 अधिकारियों की मौत, क्यूबा की सरकार ने जारी किया बयान, दो दिन का राष्ट्रीय शोक

US Military Operation In Venezuela: क्यूबा सरकार ने मारे गए अधिकारियों के सम्मान में दो दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, वहीं वेनेजुएला सरकार ने मौतों की संख्या स्पष्ट नहीं की है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 05 Jan 2026 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

US Military Operation In Venezuela: वेनेजुएला में हुए एक अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में 32 क्यूबाई सैन्य और पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है. क्यूबा सरकार ने रविवार (4 जनवरी 2026) को इसकी आधिकारिक पुष्टि की. यह वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों के बाद सामने आया पहला आधिकारिक मौत का आंकड़ा है, जिसे क्यूबा की ओर से सार्वजनिक किया गया है.

क्यूबा सरकार की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि मारे गए सभी क्यूबाई सैन्य और पुलिस अधिकारी वेनेजुएला सरकार के अनुरोध पर वहां तैनात थे और एक विशेष मिशन पर काम कर रहे थे. हालांकि क्यूबा सरकार ने यह साफ नहीं किया कि ये अधिकारी वेनेजुएला में किस तरह की जिम्मेदारी निभा रहे थे.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कही ये बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस कार्रवाई का जिक्र किया. रविवार (4 जनवरी) की रात फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौटते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, 'आप जानते हैं, कल बहुत सारे क्यूबाई मारे गए. दूसरी तरफ काफी मौतें हुई हैं. हमारी तरफ कोई मौत नहीं हुई.'

3 जनवरी को हुई थी सैन्य कार्रवाई

अमेरिका ने शनिवार (3 जनवरी 2026) को वेनेजुएला में यह सैन्य कार्रवाई की थी. इस ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर अमेरिका ले जाया गया. दोनों पर नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवादी साजिश, यानी नार्को-टेररिज्म में शामिल होने के आरोप में मुकदमा चलाने की बात कही गई है. वेनेजुएला सरकार ने अमेरिकी हमलों में कुछ लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार की है, लेकिन उसने समाचार एजेंसी एपी (एसोसिएटेड प्रेस) को यह नहीं बताया कि कुल कितनी मौतें हुई हैं.

क्यूबा में राष्ट्रीय शोक की हुई घोषणा

क्यूबा सरकार ने मारे गए अधिकारियों के सम्मान में दो दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है. क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और क्रांतिकारी नेता राउल कास्त्रो और मौजूदा राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कैनेल ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. फिलहाल मृत अधिकारियों के नाम और उनके पद सार्वजनिक नहीं किए गए हैं.

Published at : 05 Jan 2026 11:40 AM (IST)
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
