ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: US मिडटर्म इलेक्शन में पोप लियो XIV की वोटिंग, 2,000 साल का इतिहास बदलने से फर्क क्या?

Explained: US मिडटर्म इलेक्शन में पोप लियो XIV की वोटिंग, 2,000 साल का इतिहास बदलने से फर्क क्या?

UOCAVA कानून विदेश में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के संघीय पदों के लिए मतदान के अधिकार की रक्षा करता है. पोप ने पहले भी पेरू और वेटिकन में रहते हुए 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मेल-इन वोट डाला था.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 31 Oct 2026 01:27 AM (IST)
Preferred Sources

कैथोलिक चर्च के इतिहास में यह पल पहले कभी नहीं आया. 30 अक्टूबर 2026 को वेटिकन ने पुष्टि की कि पोप लियो XIV ने अमेरिका के मिडटर्म इलेक्शन में मेल-इन बैलेट के जरिए अपना वोट डाल दिया है. यह किसी भी सिटिंग पोप के किसी अमेरिकी आम चुनाव में वोट डालने का पहला मामला है. यानी 2,000 साल के पोपशाही इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. लियो XIV का रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट है और वो शिकागो में पैदा हुए. वे मई 2025 में पोप चुने जाने वाले पहले अमेरिकी नागरिक हैं.

पोप का यह कदम ऐसे समय आया है जब उनके और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आप्रवासन और ईरान युद्ध को लेकर तीखी टकराव की खबरें सामने आ रही हैं...

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
Explained: US मिडटर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की जीत का कॉर्पोरेट अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा?
US मिडटर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की जीत का कॉर्पोरेट अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा?
विश्व
Explained: इजराइल चुनाव में कतर और तुर्किये पर दखल के आरोप! नेतन्याहू की पार्टी की चाल या सच
इजराइल चुनाव में कतर और तुर्किये पर दखल के आरोप! नेतन्याहू की पार्टी की चाल या सच
विश्व
होर्मुज में 27 भारतीयों वाले टैंकर पर हमला, पहली बार लिम्पेट माइन से बनाया निशाना
होर्मुज में 27 भारतीयों वाले टैंकर पर हमला, पहली बार लिम्पेट माइन से बनाया निशाना
विश्व
इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी अस्पताल में भर्ती, हिरासत में पड़ा दिल का दौरा
इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी अस्पताल में भर्ती, हिरासत में पड़ा दिल का दौरा

पोप अमेरिकी चुनाव में वोट कैसे डाल सकते हैं?

यह सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि पोप एक विदेशी संप्रभु राज्य (वेटिकन सिटी) के प्रमुख हैं. इसका जवाब कानूनी रूप से बहुत साफ है:

1. पोप ने अमेरिकी नागरिकता नहीं छोड़ी

पोप बनने से किसी व्यक्ति की अमेरिकी नागरिकता अपने आप खत्म नहीं हो जाती. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों (Afroyim v. Rusk, 1967 और Vance v. Terrazas, 1980) के मुताबिक, सरकार किसी की मर्जी के बिना नागरिकता नहीं छीन सकती. नागरिकता छोड़ने के लिए अमेरिकी कांसुलर अधिकारी के सामने औपचारिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है, जो पोप ने नहीं किया है.

2. इलिनोइस के कानून में मेल-इन वोटिंग की इजाजत

पोप लियो XIV इलिनोइस के विल काउंटी में रजिस्टर्ड हैं. राज्य का कानून किसी भी रजिस्टर्ड वोटर को बिना कारण बताए मेल-इन बैलेट का अनुरोध करने की अनुमति देता है. उन्होंने 3 अक्टूबर को अपने जन्म के नाम से बैलेट का अनुरोध किया था.

3. विदेश में रहने वाले अमेरिकियों के लिए संघीय कानून

यूनिफॉर्म्ड एंड ओवरसीज सिटीजन्स एबसेंटी वोटिंग एक्ट (UOCAVA) कानून विदेश में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के संघीय पदों के लिए मतदान के अधिकार की रक्षा करता है. पोप ने पहले भी पेरू और वेटिकन में रहते हुए 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मेल-इन वोट डाला था.

4. कैनन लॉ में कोई रोक नहीं

कैथोलिक चर्च के कानून के मुताबिक, पादरियों को सक्रिय रूप से राजनीतिक दलों में शामिल होने से रोका गया है, लेकिन वोट डालने पर कोई रोक नहीं है. पोप ने अपना वोट किसे दिया, यह कभी सार्वजनिक नहीं होगा. अमेरिका में मतदान गोपनीय होता है.

सिर्फ 'पहली बार' नहीं, एक नियमित मतदाता

पोप लियो XIV के लिए यह वोट डालना कोई नई बात नहीं है. वे पहले भी कई चुनावों में वोट डाल चुके हैं:

  • 2000 के बाद से उन्होंने कम से कम 10 आम चुनावों में वोट डाला है.
  • उन्होंने 2008 और 2010 के डेमोक्रेटिक प्राइमरी में और 2012, 2014 और 2016 के रिपब्लिकन प्राइमरी में वोट डाला था.
  • आम चुनावों में उन्होंने 2012, 2014, 2018 और 2024 में वोट डाला, लेकिन 2020 के राष्ट्रपति चुनाव और 2022 के मिडटर्म्स में उन्होंने वोट नहीं डाला.

इलिनोइस में पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए किसी प्राइमरी में एक पार्टी का बैलेट चुनना उस पार्टी से औपचारिक जुड़ाव नहीं माना जाता. यानी उनके डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन बैलेट चुनने को राजनीतिक रुख के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

ट्रंप से टकराव: सिर्फ वोट नहीं, बयानों का भी मोर्चा

पोप का यह कदम ऐसे समय आया है जब उनके और ट्रंप प्रशासन के बीच मतभेद खुले तौर पर सामने आ चुके हैं. दोनों में मुख्य टकराव:

  • आप्रवासन: पोप ने ट्रंप प्रशासन की सख्त आप्रवासन नीतियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है.
  • ईरान युद्ध: पोप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकने और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है.
  • ट्रंप का पलटवार: ट्रंप ने पोप को अपराध के मामले में 'कमजोर' और विदेश नीति में 'भयानक' बताया है.

वेटिकन ने साफ कहा है कि पोप का वोट डालना किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र में भाग लेने का उनका 'अधिकार और कर्तव्य' है.

यह वोट सिर्फ एक बैलेट नहीं, एक ऐतिहासिक बयान

पोप लियो XIV का यह कदम तीन कारणों से ऐतिहासिक है:

  • 2,000 साल पुरानी परंपरा टूटी है जिसमें पोप राजनीतिक प्रक्रिया से दूर रहते थे.
  • इसने यह साफ कर दिया कि पोप होने का मतलब अमेरिकी नागरिकता के अधिकार खोना नहीं है.
  • यह ट्रंप प्रशासन के साथ चल रहे टकराव के बीच आया है, जिससे इसकी राजनीतिक गूंज और भी तेज हो गई है.

हालांकि, इसका असर सीमित भी है. मतदान गोपनीय है, इसलिए किसी को नहीं पता कि पोप ने किसे वोट दिया. लेकिन जिस तरह उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस अधिकार का इस्तेमाल किया, उसने यह संदेश दिया है कि धार्मिक नेतृत्व और नागरिक भागीदारी एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं. यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 01:27 AM (IST)
Tags :
USA Republicans Democrates Explainer USA  US Mid Term Election TRENDING WORLD NEWS DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Explained: US मिडटर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की जीत का कॉर्पोरेट अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा?
US मिडटर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की जीत का कॉर्पोरेट अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा?
विश्व
Explained: इजराइल चुनाव में कतर और तुर्किये पर दखल के आरोप! नेतन्याहू की पार्टी की चाल या सच
इजराइल चुनाव में कतर और तुर्किये पर दखल के आरोप! नेतन्याहू की पार्टी की चाल या सच
विश्व
होर्मुज में 27 भारतीयों वाले टैंकर पर हमला, पहली बार लिम्पेट माइन से बनाया निशाना
होर्मुज में 27 भारतीयों वाले टैंकर पर हमला, पहली बार लिम्पेट माइन से बनाया निशाना
विश्व
इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी अस्पताल में भर्ती, हिरासत में पड़ा दिल का दौरा
इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी अस्पताल में भर्ती, हिरासत में पड़ा दिल का दौरा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में 27 भारतीयों वाले टैंकर पर हमला, पहली बार लिम्पेट माइन से बनाया निशाना
होर्मुज में 27 भारतीयों वाले टैंकर पर हमला, पहली बार लिम्पेट माइन से बनाया निशाना
इंडिया
3 मांगों के साथ रामलीला मैदान रैली में जाएंगी नेहा बोरा, कर दिया बड़ा ऐलान
3 मांगों के साथ रामलीला मैदान रैली में जाएंगी नेहा बोरा, कर दिया बड़ा ऐलान
बिहार
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
क्रिकेट
भारत को हराने के बाद न्यूजीलैंड कप्तान ने दिया बड़ा बयान, जानें क्या बोले मिचेल सैंटनर?
भारत को हराने के बाद न्यूजीलैंड कप्तान ने दिया बड़ा बयान, जानें क्या बोले मिचेल सैंटनर?
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर की 'ईठा' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स? एक्ट्रेस बोलीं- '2 साल में एक फिल्म...'
श्रद्धा कपूर की 'ईठा' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स? एक्ट्रेस बोलीं- '2 साल में एक फिल्म...'
इंडिया
गौपालक महिलाओं ने बताई सफलता की कहानी तो पीएम मोदी हुए फैन, दी ये बड़ी सलाह
गौपालक महिलाओं ने बताई सफलता की कहानी तो पीएम मोदी हुए फैन, दी ये बड़ी सलाह
इंडिया
एयर इंडिया का बड़ा फैसला, सऊदी अरब जाने वाली सभी उड़ानें 14 नवंबर तक रद्द कीं
एयर इंडिया का बड़ा फैसला, सऊदी अरब जाने वाली सभी उड़ानें 14 नवंबर तक रद्द कीं
इंडिया
CJP के बाद ध्रुव राठी का इंडिया गठबंधन की रैली पर बड़ा बयान, 'कांग्रेस से असहमति है लेकिन...'
CJP के बाद ध्रुव राठी का इंडिया गठबंधन की रैली पर बड़ा बयान, 'कांग्रेस से असहमति है लेकिन...'
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget