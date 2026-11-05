अमेरिका के 2026 मिडटर्म इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की बिसात बिछा दी है. जॉर्जिया से जॉन ओसॉफ और टेक्सास से जेम्स तालारिको ने रिपब्लिकन के गढ़ों में जीत हासिल की. अब वे अचानक डेमोक्रेटिक पार्टी के भविष्य के चेहरे के रूप में सुर्खियों में आ गए हैं. सवाल यह है कि क्या ये दोनों वाकई 2028 की रेस के लिए तैयार हैं या कमला हैरिस और गेविन न्यूजम जैसे बड़े नाम मौजूद हैं?

इसे समझने के लिए दोनों की जीत की गहराई, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को तफसील से देखना होगा...

जॉन ओसॉफ: 'अगले ओबामा' की छवि और 'जीरो इंटरेस्ट' का सच

जॉन ओसॉफ की कहानी इस बार सबसे दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. एक साल पहले तक उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे कमजोर सीनेटर माना जा रहा था, क्योंकि 2024 में ट्रंप ने जॉर्जिया जीता था और रिपब्लिकन उनकी सीट को निशाना बना रहे थे. हालांकि, नतीजा उलटा आया.

ओसॉफ ने रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक कॉलिन्स को करीब 18 अंकों के अंतर से हराया, जो ट्रंप के 2.2 अंकों के अंतर से कहीं बड़ा था. वह 1990 के बाद जॉर्जिया से दूसरा पूरा कार्यकाल जीतने वाले पहले डेमोक्रेट बन गए हैं.

ओसॉफ की जीत का फॉर्मूला जमीनी मुद्दों से जुड़ा था. ओसॉफ को 'अगले बराक ओबामा' कहा जाने लगा है और सट्टेबाजी बाजार Polymarket पर उनकी राष्ट्रपति बनने की संभावना एक ही दिन में 10.5% से बढ़कर 18% हो गई. डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतने की संभावना भी लगभग 24% तक पहुंच गई है.

यहां एक बड़ा पेच है. ओसॉफ ने खुद कई बार साफ कहा है कि उन्हें 2028 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने में 'जीरो इंटरेस्ट' है और वे सीनेट में अपना पूरा छह साल का कार्यकाल पूरा करेंगे. हालांकि, पार्टी के भीतर कई रणनीतिकार इसे सिर्फ चुनावी बयान मानते हैं.

डेमोक्रेटिक रणनीतिकार स्टीव शाले का कहना है कि ओसॉफ की जीत उन्हें कई डेमोक्रेट्स की सूची में सबसे ऊपर पहुंचा देगी. ट्रस्टी और ऑपरेटिव उन्हें रेस में खींच लाएंगे, क्योंकि 'अभी मैदान में उनके लिए बहुत जगह है.'

जेम्स तालारिको: टेक्सास का सियासी भूचाल

अगर ओसॉफ की जीत अपेक्षित थी, तो जेम्स तालारिको की जीत एक राजनीतिक भूचाल है. 37 वर्षीय तालारिको ने टेक्सास में केन पैक्सटन को हराकर वह सीट जीती जो 1988 के बाद से किसी डेमोक्रेट ने नहीं जीती थी. यह जीत और भी अहम हो जाती है क्योंकि 2024 में ट्रंप ने टेक्सास को 14 अंकों से जीता था. तालारिको ने यह राज्य 12 अंकों से जीतकर 26 अंकों का सियासी उलटफेर कर दिया.

तालारिको का बैकग्राउंड उन्हें खास बनाता है. वह एक स्कूल टीचर और प्रेस्बिटेरियन सेमिनरी के स्टूडेंट हैं जो खुद को 'प्रोग्रेसिव ईसाई' कहते हैं. उन्होंने अपने अभियान में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और कीमतें कम करने को केंद्र में रखा और अपनी जीत के भाषण में कहा कि 'हमने गोलियथ को हरा दिया.'

ट्रंप समर्थक पॉडकास्टर जो रोगन ने जेम्स को अपने शो में बुलाया और बुश परिवार के सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया.

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तालारिको के लिए राष्ट्रपति की रेस अभी दूर की कौड़ी है. जहां सट्टेबाजी बाजारों में उनकी संभावना सिर्फ 3% के आसपास है, वहीं पारंपरिक सर्वेक्षणों में उनका नाम ही नहीं आता. ज्यादातर एक्सपर्ट्स उन्हें 2028 में उपराष्ट्रपति पद का मजबूत दावेदार मान रहे हैं, न कि राष्ट्रपति पद का.

टाइम मैगजीन के मुताबिक, डेनवर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सेथ मास्केट कहते हैं, 'तालारिको भविष्य के चक्रों के लिए डेमोक्रेट्स की बेंच पर' जरूर हैं, लेकिन अभी उनकी असली परीक्षा बाकी है.

तो क्या सिर्फ दो नाम काफी नहीं?

अगर आप सोच रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ ओसॉफ और तालारिको पर दांव लगा रही है, तो आप गलत हैं. पार्टी के भीतर अभी भी कई भारी-भरकम नाम मौजूद हैं और सर्वेक्षणों में वे अभी भी आगे हैं.

RealClearPolling के 1 नवंबर 2026 तक के औसत के मुताबिक, कमला हैरिस 24.2% समर्थन के साथ सबसे आगे हैं. गेविन न्यूजम (14.2%), पीट बुटिजेज (13.1%) और एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज (11.8%) हैं. ओसॉफ इस सूची में 9.6% पर पांचवें स्थान पर हैं, जबकि तालारिको इस सूची में शामिल ही नहीं हैं.

सट्टेबाजी बाजार Polymarket पर ओसॉफ 17-18% के साथ टॉप पर हैं और AOC लगभग 16% पर हैं, जबकि न्यूजम 15% तक फिसल चुके हैं. इसका मतलब है कि पॉलिटिकल प्रोजेक्शन करने वाले एक्सपर्ट्स और डोनर्स ओसॉफ को तेजी से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं.

मिडटर्म जीत का मतलब राष्ट्रपति नहीं

अगर आप मिडटर्म इलेक्शन के नतीजों को देखकर 2028 का नतीजा भांपने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतिहास आपको रोकता है. अमेरिकी राजनीति में मध्यावधि चुनाव आम तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ होते हैं. बराक ओबामा और बिल क्लिंटन दोनों को अपने कार्यकाल के मध्य में करारी हार का सामना करना पड़ा था.

1994 में मध्यावधि चुनाव में चमकने वाले न्यूट गिंग्रिच को राष्ट्रपति पद का प्रबल दावेदार माना गया था, लेकिन वे कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाए. यही वजह है कि विशेषज्ञ ओसॉफ और तालारिको की जीत को 'शुरुआती परीक्षा' मानते हैं, न कि 'पक्का टिकट.'