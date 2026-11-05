ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: क्या जॉन ओसॉफ और जेम्स टैलारिको 2028 में डेमोक्रेट्स का चेहरा बनेंगे? लिस्ट में कौन

Explained: क्या जॉन ओसॉफ और जेम्स टैलारिको 2028 में डेमोक्रेट्स का चेहरा बनेंगे? लिस्ट में कौन

2026 के मिडटर्म इलेक्शन ने डेमोक्रेटिक पार्टी को दो नए चेहरे दिए, लेकिन हैसियत अभी अलग-अलग है. जॉन ओसॉफ फिलहाल 'फ्रंटरनर' की तरह दिख रहे हैं. वहीं, जेम्स तालारिको की कहानी अभी शुरुआती दौर में है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 05 Nov 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के 2026 मिडटर्म इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की बिसात बिछा दी है. जॉर्जिया से जॉन ओसॉफ और टेक्सास से जेम्स तालारिको ने रिपब्लिकन के गढ़ों में जीत हासिल की. अब वे अचानक डेमोक्रेटिक पार्टी के भविष्य के चेहरे के रूप में सुर्खियों में आ गए हैं. सवाल यह है कि क्या ये दोनों वाकई 2028 की रेस के लिए तैयार हैं या कमला हैरिस और गेविन न्यूजम जैसे बड़े नाम मौजूद हैं?

इसे समझने के लिए दोनों की जीत की गहराई, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को तफसील से देखना होगा...

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
पीओजेके में फिर भड़की हिंसा: रावलाकोट में पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई, 5 मौतों का दावा
पीओजेके में फिर भड़की हिंसा: रावलाकोट में पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई, 5 मौतों का दावा
विश्व
हबीबी, ब्लू, अलास्का, US मिडटर्म चुनाव के बाद Google पर क्या-क्या हुआ ट्रेंड?
हबीबी, ब्लू, अलास्का, US मिडटर्म चुनाव के बाद Google पर क्या-क्या हुआ ट्रेंड?
विश्व
Explained: कांग्रेस के दोनों सदनों में जीत के बाद क्या डेमोक्रेट्स ट्रंप को ईरान युद्ध रोकने पर मजबूर कर पाएंगे?
Explained: कांग्रेस के दोनों सदनों में जीत के बाद क्या डेमोक्रेट्स ट्रंप को ईरान युद्ध रोकने पर मजबूर कर पाएंगे?
विश्व
Explained: क्या वेंस, रूबियो और कुश्नर के लिए मुसीबत बनेगी मिडटर्म में हार? ट्रंप के उत्तराधिकार पर संकट
क्या वेंस, रूबियो और कुश्नर के लिए मुसीबत बनेगी मिडटर्म में हार? ट्रंप के उत्तराधिकार पर संकट

जॉन ओसॉफ: 'अगले ओबामा' की छवि और 'जीरो इंटरेस्ट' का सच

जॉन ओसॉफ की कहानी इस बार सबसे दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. एक साल पहले तक उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे कमजोर सीनेटर माना जा रहा था, क्योंकि 2024 में ट्रंप ने जॉर्जिया जीता था और रिपब्लिकन उनकी सीट को निशाना बना रहे थे. हालांकि, नतीजा उलटा आया.

ओसॉफ ने रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक कॉलिन्स को करीब 18 अंकों के अंतर से हराया, जो ट्रंप के 2.2 अंकों के अंतर से कहीं बड़ा था. वह 1990 के बाद जॉर्जिया से दूसरा पूरा कार्यकाल जीतने वाले पहले डेमोक्रेट बन गए हैं.

ओसॉफ की जीत का फॉर्मूला जमीनी मुद्दों से जुड़ा था. ओसॉफ को 'अगले बराक ओबामा' कहा जाने लगा है और सट्टेबाजी बाजार Polymarket पर उनकी राष्ट्रपति बनने की संभावना एक ही दिन में 10.5% से बढ़कर 18% हो गई. डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतने की संभावना भी लगभग 24% तक पहुंच गई है.

यहां एक बड़ा पेच है. ओसॉफ ने खुद कई बार साफ कहा है कि उन्हें 2028 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने में 'जीरो इंटरेस्ट' है और वे सीनेट में अपना पूरा छह साल का कार्यकाल पूरा करेंगे. हालांकि, पार्टी के भीतर कई रणनीतिकार इसे सिर्फ चुनावी बयान मानते हैं.

डेमोक्रेटिक रणनीतिकार स्टीव शाले का कहना है कि ओसॉफ की जीत उन्हें कई डेमोक्रेट्स की सूची में सबसे ऊपर पहुंचा देगी. ट्रस्टी और ऑपरेटिव उन्हें रेस में खींच लाएंगे, क्योंकि 'अभी मैदान में उनके लिए बहुत जगह है.'

जेम्स तालारिको: टेक्सास का सियासी भूचाल

अगर ओसॉफ की जीत अपेक्षित थी, तो जेम्स तालारिको की जीत एक राजनीतिक भूचाल है. 37 वर्षीय तालारिको ने टेक्सास में केन पैक्सटन को हराकर वह सीट जीती जो 1988 के बाद से किसी डेमोक्रेट ने नहीं जीती थी. यह जीत और भी अहम हो जाती है क्योंकि 2024 में ट्रंप ने टेक्सास को 14 अंकों से जीता था. तालारिको ने यह राज्य 12 अंकों से जीतकर 26 अंकों का सियासी उलटफेर कर दिया.

तालारिको का बैकग्राउंड उन्हें खास बनाता है. वह एक स्कूल टीचर और प्रेस्बिटेरियन सेमिनरी के स्टूडेंट हैं जो खुद को 'प्रोग्रेसिव ईसाई' कहते हैं. उन्होंने अपने अभियान में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और कीमतें कम करने को केंद्र में रखा और अपनी जीत के भाषण में कहा कि 'हमने गोलियथ को हरा दिया.'

ट्रंप समर्थक पॉडकास्टर जो रोगन ने जेम्स को अपने शो में बुलाया और बुश परिवार के सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया.

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तालारिको के लिए राष्ट्रपति की रेस अभी दूर की कौड़ी है. जहां सट्टेबाजी बाजारों में उनकी संभावना सिर्फ 3% के आसपास है, वहीं पारंपरिक सर्वेक्षणों में उनका नाम ही नहीं आता. ज्यादातर एक्सपर्ट्स उन्हें 2028 में उपराष्ट्रपति पद का मजबूत दावेदार मान रहे हैं, न कि राष्ट्रपति पद का.

टाइम मैगजीन के मुताबिक, डेनवर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सेथ मास्केट कहते हैं, 'तालारिको भविष्य के चक्रों के लिए डेमोक्रेट्स की बेंच पर' जरूर हैं, लेकिन अभी उनकी असली परीक्षा बाकी है.

तो क्या सिर्फ दो नाम काफी नहीं?

अगर आप सोच रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ ओसॉफ और तालारिको पर दांव लगा रही है, तो आप गलत हैं. पार्टी के भीतर अभी भी कई भारी-भरकम नाम मौजूद हैं और सर्वेक्षणों में वे अभी भी आगे हैं.

RealClearPolling के 1 नवंबर 2026 तक के औसत के मुताबिक, कमला हैरिस 24.2% समर्थन के साथ सबसे आगे हैं. गेविन न्यूजम (14.2%), पीट बुटिजेज (13.1%) और एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज (11.8%) हैं. ओसॉफ इस सूची में 9.6% पर पांचवें स्थान पर हैं, जबकि तालारिको इस सूची में शामिल ही नहीं हैं.

सट्टेबाजी बाजार Polymarket पर ओसॉफ 17-18% के साथ टॉप पर हैं और AOC लगभग 16% पर हैं, जबकि न्यूजम 15% तक फिसल चुके हैं. इसका मतलब है कि पॉलिटिकल प्रोजेक्शन करने वाले एक्सपर्ट्स और डोनर्स ओसॉफ को तेजी से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं.

मिडटर्म जीत का मतलब राष्ट्रपति नहीं

अगर आप मिडटर्म इलेक्शन के नतीजों को देखकर 2028 का नतीजा भांपने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतिहास आपको रोकता है. अमेरिकी राजनीति में मध्यावधि चुनाव आम तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ होते हैं. बराक ओबामा और बिल क्लिंटन दोनों को अपने कार्यकाल के मध्य में करारी हार का सामना करना पड़ा था.

1994 में मध्यावधि चुनाव में चमकने वाले न्यूट गिंग्रिच को राष्ट्रपति पद का प्रबल दावेदार माना गया था, लेकिन वे कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाए. यही वजह है कि विशेषज्ञ ओसॉफ और तालारिको की जीत को 'शुरुआती परीक्षा' मानते हैं, न कि 'पक्का टिकट.'

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
America Republicans Democrates Explainer US Mid Term Election TRENDING Donlad Trump Jon Ossoff James Talarico
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पीओजेके में फिर भड़की हिंसा: रावलाकोट में पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई, 5 मौतों का दावा
पीओजेके में फिर भड़की हिंसा: रावलाकोट में पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई, 5 मौतों का दावा
विश्व
हबीबी, ब्लू, अलास्का, US मिडटर्म चुनाव के बाद Google पर क्या-क्या हुआ ट्रेंड?
हबीबी, ब्लू, अलास्का, US मिडटर्म चुनाव के बाद Google पर क्या-क्या हुआ ट्रेंड?
विश्व
Explained: कांग्रेस के दोनों सदनों में जीत के बाद क्या डेमोक्रेट्स ट्रंप को ईरान युद्ध रोकने पर मजबूर कर पाएंगे?
Explained: कांग्रेस के दोनों सदनों में जीत के बाद क्या डेमोक्रेट्स ट्रंप को ईरान युद्ध रोकने पर मजबूर कर पाएंगे?
विश्व
Explained: क्या वेंस, रूबियो और कुश्नर के लिए मुसीबत बनेगी मिडटर्म में हार? ट्रंप के उत्तराधिकार पर संकट
क्या वेंस, रूबियो और कुश्नर के लिए मुसीबत बनेगी मिडटर्म में हार? ट्रंप के उत्तराधिकार पर संकट
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेरिका के चुनाव में यूपी की बेटी सबा हैदर की शानदार जीत, US में रचा इतिहास
अमेरिका के चुनाव में यूपी की बेटी सबा हैदर की शानदार जीत, US में रचा इतिहास
इंडिया
सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने किया तलब, 3 मामले में होगी पूछताछ
सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने किया तलब, 3 मामले में होगी पूछताछ
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी में बवाल, कोर्ट के फैसले के बाद बदल गई पूरी टीम; खिलाड़ी नाखुश
रणजी ट्रॉफी में बवाल, कोर्ट के फैसले के बाद बदल गई पूरी टीम; खिलाड़ी नाखुश
बॉलीवुड
Maatrubhumi Release Date: सलमान खान की 'मातृभूमि' की रिलीज डेट आउट! सनी देओल की 'सूर्या' से करेगी क्लैश?
सलमान खान की 'मातृभूमि' की रिलीज डेट आउट! सनी देओल की 'सूर्या' से करेगी क्लैश?
बिहार
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
इंडिया
'किसान भूलता नहीं, BJP को हरा दिया', राहुल गांधी अब किस बात पर भड़के
'किसान भूलता नहीं, BJP को हरा दिया', राहुल गांधी अब किस बात पर भड़के
लाइफस्टाइल
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget