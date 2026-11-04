ट्रंप को बड़ा झटका? कंसास में 94 साल बाद रिपब्लिकन सीनेटर को मिली हार

अमेरिका में हुए मिडटर्म इलेक्शन में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. जहां कंसास में करीब 100 साल बाद सीनेट की सीट पर नीला झंडा फहरा है. कंसास में डेमोक्रेट एडम हैमिल्टन ने रिपब्लिकन रोजर मार्शल को हरा दिया है. इस तरह से हैमिल्टन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार को हराकर अमेरिकी सीनेट में इतिहास रच दिया है.

कंसास में 94 साल बाद डेमोक्रेट की वापसी हुई है. इस कारनामे को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और चर्च के पादरी एडम हैमिल्टन ने अंजाम दिया है. 1932 के बाद पहली बार कंसास ने अमेरिकी सीनेट के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार चुना है. यानी करीब 94 साल से चला आ रहा डेमोक्रेट का चुनावी सूखा खत्म हुआ है.



रिपब्लिकन पार्टी ने लगाई थी पूरी ताकत

कंसास में रोजर मार्शल को बचाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने पूरी ताकत लगाई थी. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर में दो बार रैलियां की थी. इसके अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी मार्शल के समर्थन में प्रचार किया था. कंसास में जीत हासिल करने के बाद डेमोक्रेट के हैमिल्टन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि धन्यवाद कंसास. मुझ पर भरोसा जताने और वाशिंगटन में आपके लिए लड़ने का अवसर देने के लिए.

बता दें कि टेक्सास और कंसास जैसे राज्यों में बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां डेमोक्रेट की जीत केवल एक सीट का मामला नहीं, बल्कि लंबे समय से स्थापित रिपब्लिकन चुनावी प्रभुत्व को चुनौती है. अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार भी स्वीकार कर ली है. उन्होंने इस पर कहा कि अगर वे चुनाव में भाग लेते तो जरूर जीत हासिल करने में कामयाब होते.

हैमिल्टन ने लिखी है धर्म पर किताब

कंसास से जीत हासिल करने वाले डेमोक्रेट के हैमिल्टन ने ईसाई धर्म और धर्मशास्त्र पर 30 से अधिक किताबें लिखी हैं. हैमिल्टन और मार्शल, दोनों ने कैनसस के उन किसानों को लुभाने की कोशिश की थी. वहां के किसान डीजल और खाद की बढ़ती कीमतों से परेशान थे. मार्शल की बात करें तो 2016 में अमेरिकी हाउस और 2020 में सीनेट के लिए चुने गए थे. सितंबर में 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने बिल न चुकाने वाले 700 से अधिक मरीजों पर मुकदमा किया था, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी.